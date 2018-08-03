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сегодня, 17:17 0

В Норильске подростки жестоко избили девушку

В Норильске подростки жестоко избили девушку
Фото: mobilecharger.spb.ru

Следователи разбираются в инциденте с жестоким избиением девочки-подростка в Норильске, видео которого было размещено в интернете. По факту избиения проводится проверка.

Ольга Шаманская, официальный представитель ГСУСК РФ по Красноярскому краю, рассказала, что, видео избиения девочками-подростками своей ровесницы появилось в интернете 2 августа.

"По предварительным данным, в среду, 1 августа, две школьницы в подъезде одного из многоэтажных жилых домов города Норильска жестоко избили сверстницу. Судя по кадрам, ее пинали и били. Происходящее на камеру мобильного телефона снимали присутствовавшие во время конфликта подростки, которые даже не попытались пресечь насилие со стороны девочек. Возраст подростков около 14 лет", – сказала представитель СК.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает РИА Новости.

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#дети #жизнь #криминал #происшествия #школа


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