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сегодня, 17:06 4

Все врачи Зейской стоматологической поликлиники решили уволиться, узнав о присоединении к ЦРБ

Все врачи Зейской стоматологической поликлиники решили уволиться, узнав о присоединении к ЦРБ
Фото: www.admzeya.ru

Врачи Зейской стоматологической поликлиники в полном составе подали заявление на увольнение. Это решение было принято после того, как медики узнали, что поликлинику хотят присоединить к Зейской больнице. При этом официально коллективу не сообщали о предстоящей реорганизации.

«Нас не устраивает то, что собираются присоединить нашу эффективную организацию к неэффективной больнице, – пояснили свою позицию медики. – У центральной районной больницы многомиллионные долги – более ста миллионов рублей. Там в очередной раз сменился руководитель».

По словам врачей поликлиники, именно главврач больницы устно им сообщил о том, что присоединение поликлиники к больнице – уже решенный вопрос. Потом мы увидели такое распоряжение на сайте областного правительства. Затем оно исчезло. После чего один из врачей написал обращение на имя президент РФ, но получил ответ от зампреда областного правительства. И в ответе сказано, что поликлиника станет одним из инструментов в плане выход из кризиса Зейской больницы.

«Мы должны чьи-то долги отрабатывать. Если нас присоединят к больнице, то нашу службу можно похоронить, – заявляют врачи поликлиники. – Потому что у нас появится такое же неэффективное руководство, которое в больнице продолжается уже десять лет. Все те поликлиники, которые ранее уже были присоединены к больницам – в Тынде, в Белогорске – они все были заживо похоронены».

Когда врачи убедились, что реорганизация состоится, они собрались для того, чтобы обсудить ситуацию. В итоге все 15 врачей решили написать заявление на увольнение.

«Ранее мы обращались к врио губернатора на его официальные страницы в соцсетях – ответа нет, – пояснили медики. – У нас нет иного способа до властей достучаться. Если нас все-таки присоединят – то мы уволимся. Если наши заявления считают блефом, то они ошибаются – мы очень решительно настроены».

Уже сейчас в поликлинике не ведется запись пациентов на сентябрь.

В областном министерстве здравоохранения обещали прокомментировать ситуацию позже. В понедельник, 6 августа, представители минздрава выедут в Зею по этому вопросу. После поездки министерство сможет дать пояснения.

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#здоровье #происшествия


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    придётся кому то отыгрывать назад

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    Что там в этой Зее с больницами происходит? Разогнать всех не выход

  • Управляющий

    Управляющий
    1 час назад

    Это только начало, скоро юристы, кадровики и секретари всех министерств правительства уволятся - тоже оптимизация - реорганизация, один «супер губернатор» работать будет. В правительство только по соцсетям обращаться будем - в них же и помогать будут, как могут ! Ни люди ни профессионалы в Амурской области власти не нужны!

  • kratkovoleg

    kratkovoleg
    5 минут назад

    нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres

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