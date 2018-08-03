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сегодня, 16:55 0

В Роскосмосе уточнили, когда подпишут контракт на строительство второй очереди Восточного

В Роскосмосе уточнили, когда подпишут контракт на строительство второй очереди Восточного
Фото: moment-istini.com

В госкорпорации «Роскосмос» сообщили, когда собираются подписать контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный. Ожидается, что документ будет подписан в конце августа. Вскоре после этого должны приступить непосредственно к работам.

«Подписание контракта — в конце августа, начало работ — в начале сентября», — сообщают РИА Новости со службой на пресс-службу госкорпорации.

Ранее появилась информация, что контракт на строительство второй очереди космодрома между Роскосмосом и производственно-строительным объединением «Казань» будет подписан уже в середине следующей недели, 8 августа.

Как сообщало Амур.инфо, в рамках возведения второй очереди космодрома Восточный будет построена инфраструктура для запуска ракет семейства «Ангара». Будет создан стартовый стол для ракет «Ангара» всех видов, включая пилотируемую.

Помимо этого, на космодроме Восточный собираются создать собственный аэродром.

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#космодром #космос


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