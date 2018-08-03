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сегодня, 16:56 2

На озере в селе Владимировка зацвели лотосы (видео)

На озере в селе Владимировка зацвели лотосы (видео)
Фото: Instagram, blagoveshchensk.rf

В селе Владимировка на озере начали цвести краснокнижные растения – лотосы. В водоеме их поселил кандидат сельскохозяйственных наук, живущий в Благовещенске. Полюбоваться единственным на планете растением семейства лотосовых благовещенцы теперь могут практически дома.

До недавнего времени, чтобы увидеть цветение лотоса Комарова, жителям Благовещенска приходилось отправляться в дорогу. Уникальный представитель флоры, занесенный в Красную книгу России, на территории Приамурья произрастает в Архаринском районе, Бурейском. Ближайшая к областному центру точка – Ивановский район, в 30 километрах от столицы Приамурья.

На прошлой неделе лотосы зацвели и в Благовещенском районе – в трех километрах от Благовещенска. «Краснокнижное растение в озеро села Владимировка было высажено в 2016 году, успешно перезимовало и первые цветы дало в сентябре прошлого, 2017 года. В этом году цветы раскрылись 23 июля. На воде можно наблюдать много молодых, еще не раскрывшихся бутонов, поэтому цветение должно продлиться до середины сентября. Несколько замедляет цветение поднявшаяся вода, но лотос имеет свойство вытягиваться при затоплении, поэтому особого ущерба ему нет», – рассказал газете «Благовещенск» кандидат сельскохозяйственных наук Павел Жирнов, который несколько лет «приживлял» лотос Комарова на различных водоемах как амурской столицы, так и в ее окрестностях.

Жители из прилегающих к озеру домов сделали специальный помост напротив лотосовой плантации и побелили конструкцию. Поэтому цветком можно любоваться с комфортом. «Цветы и листья при этом трогать не стоит, чтобы не навредить хрупкому растению», – отмечает Павел Жирнов.

Пригород Благовещенска лотосам пришелся по душе. Помимо озера во Владимировке, расцвели и лотосы, высаженные на втором Владимировском озере вблизи столицы Приамурья. Редкие цветы появились также на озере в селе Липовка Тамбовского района.

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#жизнь #природа


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Комментарии
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  • matushka

    matushka
    48 минут назад

    Я смотреть ездила, красиво. А вот разлом в конструкции моста, вызывает опасения. Только ни кто не хочет этого замечать. Ждём...

  • kratkovoleg

    kratkovoleg
    7 минут назад

    нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres

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