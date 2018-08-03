Она впервые ушла из дома: родные утонувшей девочки рассказали, что предшествовало трагедии

На берегу Зеи в эти страшные минуты находились родные шестилетней Арины.

Вместе с мамой и братом она жила неподалеку от дома дедушки. В день, когда девочка не вернулась домой, она была у деда, а мама работала. По словам деда, Владимира Носенко, маленькая Арина увязалась за старшим братом, которому девять лет. «Дети просили меня пойти с ними на речку, а мне на работу надо было идти. Я сказал – завтра пойдем, никуда не ходите. А они убежали без спроса…» – рассказал Владимир Михайлович.

«Мама ее с 7 до 19 часов работает на бройлерной фабрике, в семь утра уходит, вечером приходит. Муж их бросил, не помогает, ей и пришлось устроиться на тяжелую работу. А дети, внучата, всегда с нами. Это в первый раз такое», – мужчина не может сдержать слез.

Группа детей – около 10 человек из одного района, – играли на бетонных плитах у воды.

Арина или упала сама, или ее кто-то толкнул. Что произошло на самом деле, предстоит установить следователям. Говорят, что в этот момент по реке промчался катер и поднял волну. Когда дети увидели, что девочка пропала, они в страхе разбежались. Аришиного брата уже на улице Чайковского остановила прохожая. Он бежал и плакал: «У меня сестра утонула». «А сейчас он замкнулся, ничего не говорит», – объясняет Владимир Носенко.

Поиски начались около 16 часов 2 августа. Родственники искали девочку везде, потому что была версия, что Аришу обидели дети, и она ушла. «Вещи все здесь остались, она в одних трусиках была. Маечка и тапочки лежат, игрушка ее лежит. А ее нету», – плачет тетя девочки, Надежда. По ее словам, поиски велись, но не так активно, как хотелось бы родственникам.

«Нас было всего три человека, двое начали искать примерно с 15 часов, я присоединился ближе к 19–20 часам. Мы проехали весь Благовещенск. Поступали даже звонки – якобы видели девочку, но информация не подтвердилась. Несколько раз прочесывали берег реки, район спичфабрики, опрашивали людей – никто ее не видел», – поясняет волонтер Егор Власьянов.

Семья, потерявшая ребенка, живет на Тайване. Это довольно далеко от того места, где купались дети. «Она была с дедушкой и бабушкой. Я ее утром заплела красиво, – Надежда снова начинает плакать. – Говорю ей – жди меня вечером, я приду, принесу тебе подарок. Они через дорогу снимают квартиру. Арина пошла, переоделась, объяснив, что ей жарко, и стала просить моего папу – своего дедушку – пойти на Зею. Он пообещал, только завтра. Дети не послушали и без спроса ушли. Она в первый раз ушла из дома. Она всегда дома сидела, или во дворе гуляла. Я не знаю, что ей пришло в голову, чтобы собраться и пойти на Зею…»

О том, что произошло на берегу Зеи 2 августа между 15 и 16 часами, узнают следователи. В день пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело. «Уголовное дело было возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 "Убийство малолетнего". Возбуждалось по факту безвестного исчезновения девочки. В настоящее время тело ребенка обнаружено, предстоит процедура опознания, тело будет направлено на вскрытие для установления причины смерти. Расследование уголовного дела продолжается, предстоит установить обстоятельства, при которых девочка находилась с братом на берегу водоема – потенциально опасного участка. И обстоятельств, при которых она погибла», – сообщает старший помощник руководителя СУ СК по Амурской области Алексей Лубинский.

Детей, с которыми была Ариша, уже опрашивали, как и свидетелей, и очевидцев. «Их показания мы не разглашаем, поскольку в ходе расследования нам нужно будет дать объективную оценку по всем собранным данным. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка в том числе действию или бездействию родителей, а также других лиц, которые в это время находились на берегу. Также в рамках уголовного дела будет изучена работа спасателей», – добавил Алексей Сергеевич.

В 2018 году в Приамурье утонули 17 человек. Одна из последних трагедий произошла на реке Амур в Благовещенске. В районе набережной утонула 16-летняя девушка. Она купалась вместе с компанией подростков. По предварительной информации, бросилась спасать друга, который пошутил, что тонет. Тело девушки до сих пор не нашли. Ведется доследственная проверка.

Спасатели напоминают о правилах безопасности на воде. Отдыхающих просят не прыгать с неприспособленных сооружений в воду, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не плавать на досках и бревнах и не подплывать к моторным лодкам. Особенно внимательно следует отнестись к детям у воды.