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сегодня, 15:57 4

Пограничники спасли щенка, который едва не утонул в Амуре возле Благовещенска

Пограничники спасли щенка, который едва не утонул в Амуре возле Благовещенска
Фото: dkphoto.livejournal.com

В четверг, 2 августа, в Благовещенске сотрудники областного Пограничного управления ФСБ России спасли щенка, который попал в реку Амур возле областного центра. Годовалое животное едва не унесло течением.

Около 17 часов пограничники, нёсшие дежурство на реке Амур, с помощью приборов видеонаблюдения заметили плывущую по течению собаку. Затем увидели людей – мужчину и двух девочек – которые бежали по набережной следом за щенком, кричали и звали на помощь.

На выручку направился катер береговой охраны. Животное в воде заметили около улицы Пионерской, а подобрали его уже в районе Островского. Собаку стремительное течение пронесло около километра. Личный состав катера поднял потерпевшего на борт – им оказался годовалый щенок породы стафф. Затем спасенного отвезли на берег и передали владельцу.

В пресс-службе областного Пограничного управления ФСБ России напоминают, что купание в реке Амур в пределах города Благовещенска опасно для жизни в связи со сложной навигационной обстановкой и сильным течением реки. Выгул домашних животных может привести к гибели при их попадании в воду.

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#животные #происшествия


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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    2 часа назад

    ...в районе Островской...

    А несло собаку вдоль Горькой

  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    Хорошо, что спасли.....счастливчик

    С уважением

  • Шило в (_._)

    Шило в (_._)
    41 минута назад

    После новости о утонувшей девочке эта звучит как насмешка(

  • kratkovoleg

    kratkovoleg
    7 минут назад

    нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres

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