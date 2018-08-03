Пограничники спасли щенка, который едва не утонул в Амуре возле Благовещенска

Фото: dkphoto.livejournal.com

В четверг, 2 августа, в Благовещенске сотрудники областного Пограничного управления ФСБ России спасли щенка, который попал в реку Амур возле областного центра. Годовалое животное едва не унесло течением.

Около 17 часов пограничники, нёсшие дежурство на реке Амур, с помощью приборов видеонаблюдения заметили плывущую по течению собаку. Затем увидели людей – мужчину и двух девочек – которые бежали по набережной следом за щенком, кричали и звали на помощь.

На выручку направился катер береговой охраны. Животное в воде заметили около улицы Пионерской, а подобрали его уже в районе Островского. Собаку стремительное течение пронесло около километра. Личный состав катера поднял потерпевшего на борт – им оказался годовалый щенок породы стафф. Затем спасенного отвезли на берег и передали владельцу.

В пресс-службе областного Пограничного управления ФСБ России напоминают, что купание в реке Амур в пределах города Благовещенска опасно для жизни в связи со сложной навигационной обстановкой и сильным течением реки. Выгул домашних животных может привести к гибели при их попадании в воду.