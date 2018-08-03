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сегодня, 15:47 0

Мужчина лишился конечностей и носа из-за собачьей слюны

Мужчина лишился конечностей и носа из-за собачьей слюны
Фото: belanta.vet

Любовь к собакам сделала 48-летнего американца инвалидом. Грег Мантейфель лишился рук, ног и носа из‐за попадания инфекции в его организм после близкого контакта с домашним питомцем.

Мужчина попал в больницу в конце июня. Сначала врачи подозревали, что он болен гриппом, но чуть позже в крови Грега Мантейфель были найдены опасные бактерии рода Capnocytophaga, которые размножаются в слюне собак.

Грег занимался собаками много лет. Однажды супруга заметила на его теле огромные синяки. Позже выяснилось, что у мужчины прогрессирует болезнь, сообщает «Дни.ру».

Это заболевание вызвало уменьшение кровяного давления, из-за чего ткани американца начали постепенно отмирать. Его тело покрылось гангреной. Вскоре Грегу пришлось ампутировать ноги и руки до середины предплечья.

Фото: lenta.ru

Из-за собачьих слюней американцу даже удалили нос, пострадали и другие лицевые части. Примечательно, что 99% людей никогда не сталкиваются с подобными проблемами из-за бактерий Capnocytophaga. Вирусологи охарактеризовали случай с Грегом как "чистую случайность".

Ранее ноги из-за депиляции лишилась 43-летняя британка Таня Черножуков. Женщина оставила на коже небольшой порез, а вскоре в этом месте из-за попавшей инфекции началась гангрена, и в результате конечность пришлось ампутировать.

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#животные #жизнь #происшествия


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