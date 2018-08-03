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В Приамурье выросли квоты на отстрел оленей, медведей и кабарог

В Приамурье выросли квоты на отстрел оленей, медведей и кабарог
Фото: argut.net

В новом охотничьем сезоне в Амурской области охотники смогут добыть почти на сотню бурых медведей, чем в прошлом. Увеличился лимит на отстрел диких северных оленей, кабарог. Постановление об утверждении квоты добычи охотничьих ресурсов подписал врио губернатора Амурской области Василий Орлов.

В новом сезоне лимиты добычи ряда диких видов животных выросли в сравнении с прошлым. В связи с повышением численности дикого северного оленя квота на его отстрел выросла 658 до 838 особей. Лимит на добычу кабарги также вырос с 861 до 987, бурого медведя – с 744 до 831.

На уровне прошлого сезона остались лимиты на добычу лося и рыси. Почти на сотню разрешений меньше получат охотники, желающие добыть изюбря.

А вот охота на косулю, численность которой падает уже несколько лет подряд, в новом сезоне закрыта полностью, сообщает областное охотуправление.

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#животные #областная власть


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Комментарии
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  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    46 минут назад

    Кабарог? Может кабарги? Как вариант.

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