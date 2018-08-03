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сегодня, 15:11 3

Пожилых благовещенцев приглашают бесплатно покататься на лошадях

Пожилых благовещенцев приглашают бесплатно покататься на лошадях
Фото: пресс-служба амурского отделения ПФР

Амурский союз пенсионеров России приглашает пожилых благовещенцев в бесплатную поездку в конноспортивный клуб «Аллюр». В программе – экскурсия по территории клуба, конное театрализованное представление и катания на лошадях: верхом или в карете.

Проект реализуется на средства президентского гранта. На организацию внутреннего туризма амурскому «Союзу пенсионеров России» было выделено 1,8 миллиона рублей.

Большой проект стартует 7 августа с экскурсий в конноспортивный клуб «Аллюр». Туда отправится группа в составе 30 человек. Пожилых туристов доставят в клуб на автобусе. Запись желающих ведется по телефону 202-342. Следующая группа, 15 человек, набирается на 30 августа.

18 августа 30 пенсионеров отправятся в село Албазино Сковородинского района, где пройдет Дальневосточный казачий фестиваль «Албазинский острог». В нем примут участие вокалисты, танцоры и мастера декоративно-прикладного творчества. В программе – концерт, спектакль Амурского театра драмы «Горький хлеб Албазина» и даже казачий квест.

А с 23 по 27 августа пенсионеры побывают в Новобурейский Бурейского района, где состоится главное туристическое событие года – международный туристический форум AMUR TRAVEL, который объединит авиаторов, путешественников, байкеров, велосипедистов и всех поклонников активного образа жизни. Пенсионеры посетят Бурейскую ГЭС, побывают в её музее и на смотровой площадке, побывают на ярмарках форума, а желающие отправятся на экскурсии и в походы.

В общей сложности в рамках проекта почти 400 амурских пенсионеров побывают в Хинганском заповеднике, на Бурейской и Зейской ГЭС, в «Албазинском остроге», на космодроме Восточный и экскурсиях по историческому центру Благовещенска. Всего в 2018-2019 годах планируется организовать 22 туристических поездки.

Группы будут формироваться, прежде всего, из числа пожилых людей, которые принимают активное участие в общественной жизни городов и районов Амурской области, сообщает пресс-служба областного отделения ПФР.

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#жизнь #отдых #Пенсионный фонд


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Комментарии
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  • Диванный аналитег

    Диванный аналитег
    3 часа назад

    Пенсионеры и в 40 бывают...Их тоже прокатят?

  • NEOS

    NEOS
    1 час назад

    а можно...вместо, значит, чтобы на лошадях, того... покушать маненько...пусть бы и комплекс, но непременно отобедать...кушать потому очень хочется...а потом можно...да хучь и на конских каруселях!

  • kratkovoleg

    kratkovoleg
    6 минут назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано--- http://5.gp/myway

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