Пожилых благовещенцев приглашают бесплатно покататься на лошадях

Фото: пресс-служба амурского отделения ПФР

Амурский союз пенсионеров России приглашает пожилых благовещенцев в бесплатную поездку в конноспортивный клуб «Аллюр». В программе – экскурсия по территории клуба, конное театрализованное представление и катания на лошадях: верхом или в карете.

Проект реализуется на средства президентского гранта. На организацию внутреннего туризма амурскому «Союзу пенсионеров России» было выделено 1,8 миллиона рублей.

Большой проект стартует 7 августа с экскурсий в конноспортивный клуб «Аллюр». Туда отправится группа в составе 30 человек. Пожилых туристов доставят в клуб на автобусе. Запись желающих ведется по телефону 202-342. Следующая группа, 15 человек, набирается на 30 августа.

18 августа 30 пенсионеров отправятся в село Албазино Сковородинского района, где пройдет Дальневосточный казачий фестиваль «Албазинский острог». В нем примут участие вокалисты, танцоры и мастера декоративно-прикладного творчества. В программе – концерт, спектакль Амурского театра драмы «Горький хлеб Албазина» и даже казачий квест.

А с 23 по 27 августа пенсионеры побывают в Новобурейский Бурейского района, где состоится главное туристическое событие года – международный туристический форум AMUR TRAVEL, который объединит авиаторов, путешественников, байкеров, велосипедистов и всех поклонников активного образа жизни. Пенсионеры посетят Бурейскую ГЭС, побывают в её музее и на смотровой площадке, побывают на ярмарках форума, а желающие отправятся на экскурсии и в походы.

В общей сложности в рамках проекта почти 400 амурских пенсионеров побывают в Хинганском заповеднике, на Бурейской и Зейской ГЭС, в «Албазинском остроге», на космодроме Восточный и экскурсиях по историческому центру Благовещенска. Всего в 2018-2019 годах планируется организовать 22 туристических поездки.

Группы будут формироваться, прежде всего, из числа пожилых людей, которые принимают активное участие в общественной жизни городов и районов Амурской области, сообщает пресс-служба областного отделения ПФР.