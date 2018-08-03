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сегодня, 15:04 0

С 2019 года в России начнут легально продавать алкоголь через интернет

С 2019 года в России начнут легально продавать алкоголь через интернет
Фото: Рен ТВ

Министерство финансов Российской Федерации внесло в правительство законопроект, которым будет регулироваться продажа алкоголя в Сети. Онлайн-торговлю начнут поэтапно вводить со следующего, 2019 года.

«На первом этапе с 1 января 2019 года предлагается запустить дистанционную продажу в интернете тихих и игристых вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, соответственно, лицами, имеющими лицензию на производство таких вин, лицами, имеющими оптовую лицензию, и производителями пива», – сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.

Затем, с 1 января 2020 года, продавать весь алкоголь через интернет смогут также лица, имеющие лицензии на оптовую торговлю алкоголем. Наконец, с 2022 года разрешат розничную торговлю всеми видами алкоголя всем участникам рынка. Продавать алкоголь можно будет только через сайты в зоне egais.ru.

Соответственно, появится новый вид лицензии на дистанционную торговлю алкоголем в розницу. Для сельхозпроизводителей, выпускающих винодельческую продукцию, также введут лицензию на розничную торговлю через интернет.

Кроме того, будет создан специальный реестр, в который включат организации и индивидуальных предпринимателей, торгующих пивом в Сети. Выдавать лицензии и включать в реестр будет Росалкогольрегулирование (РАР).

Как сообщает «Российская газета», сейчас продажа алкоголя через интернет не разрешена. РАР выявляет сайты, ведущие нелегально такую торговлю. С 16 июня, когда у ведомства появилась функция принятия решений о блокировке таких сайтов, в течение месяца выявлено 670 ресурсов, торгующих алкоголем.

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#российская власть #технологии #торговля


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