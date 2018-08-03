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сегодня, 14:45 0

Умер Zombie Boy

Умер Zombie Boy
Фото: ptzgovorit.ru

Модель Рик Дженест, более известный как Zombie Boy, покончил с собой в возрасте 32 лет. Он был найден мертвым в своей квартире в Монреале. Как выяснилось, Рик страдал от психического расстройства.

Выходец из Канады, он известен своими татуировками в виде скелета. Он дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок костей на теле – 139, и с самым большим количеством татуировок насекомых — 176. В возрасте 15 лет ему пришлось пройти операцию по удалению опухоли головного мозга, отсюда и происхождение его прозвища «Зомби-мальчик».

Фото: vk.com

Наибольшую популярность он приобрел после участия в клипе Леди Гаги «Born This Way». Певица отреагировала на смерть Дженеста, заявив, что «более чем опустошена» этой новостью, сообщает РИА Новости.

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#жизнь #происшествия


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