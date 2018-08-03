В провинции Хэйлунцзян живет «журавлиная мама»

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Ся Яньхуэй отвечает за инкубацию и выращивание недавно вылупившихся птенцов уссурийского журавля. В этом деле ей с утра до вечера помогает муж Ван Сяомин. Ежегодно с апреля по октябрь супружеская пара весь день проводит в центре, окружая вниманием и заботой новорожденных журавлят.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», журавли с недавних пор поселились в поселке Мухинский Октябрьского района Амурской области. Птицы мало боятся людей и дают понаблюдать за собой вблизи.