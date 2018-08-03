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сегодня, 14:26 0

В ДВОКУ поступили новейшие беспилотники

В ДВОКУ поступили новейшие беспилотники
Фото: missiles.ru

Комплексы ближнего действия воздушной разведки «Элерон-ЗСВ» поступили в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище для обучения личного состава. Теперь курсанты смогут вести наблюдение в радиусе 50 километров от места запуска как днем, так и ночью.

«В ДВОКУ поступило несколько комплексов "Элерон-3СВ". Они оснащены фото- и видеокамерами, а также тепловизорами, и способны вести наблюдение в радиусе 50 километров от места запуска в дневных и ночных условиях. Навигация осуществляется с применением системы GPS/GLONASS, а также имеет систему магнитного курса», – рассказывают в военном училище.

Отмечается, что данные комплексы можно использовать в любых климатических условиях Дальнего Востока. Они хорошо себя зарекомендовали в войсках и регулярно применяются в ходе боевой подготовки войск Восточного военного округа.

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#военные #технологии


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