ВВП провинции Хэйлунцзян за первое полугодие вырос на 5,5 % и превысил 624 миллиарда юаней

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Статистическое бюро провинции Хэйлунцзян предварительно рассчитало, что ВВП провинции за первое полугодие 2018 года достиг 624,06 миллиарда юаней. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он вырос на 5,5 %. Это на 1,3 % ниже, чем в среднем по Китаю.

Данные показывают, что первичный сектор экономики (добыча сырья, сельское хозяйство и тому подобное) реализовал добавленную стоимость в размере 37,41 миллиарда юаней с увеличением на 4,4 %. Прирост на 1,2 % выше, чем в среднем по Китаю.

Вторичный сектор экономики (производство) реализовал добавленную стоимость в размере 169,17 миллиарда юаней, это рост на 3,6 %, Он отстает от среднекитайского на 2,5 %. Третичный сектор экономики (сфера услуг, туризм) – 417,48 миллиарда юаней. Самый высокий рост – 6,6 %, но все еще на 1 % ниже, чем в среднем по Китаю.

Основная экономическая ситуация провинции была в целом стабильной, сообщает сайт «Партнеры».