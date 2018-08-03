В Амурской области суд вернул землю в муниципальную собственность

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Арбитражный суд Амурской области вынес решение по иску прокурора области о возвращении земли в муниципальную собственность. Площадь земельного участка превышает 200 гектаров. Предприниматель пользовался им по договору аренды, заключенному с администрацией сельсовета.

Нарушение законодательства выявлено в ходе проверки, проведенной прокуратурой Октябрьского района. Установлено, что глава сельсовета неправомерно предоставил земельный участок в аренду индивидуальному предпринимателю – без проведения торгов, а также по льготной цене.

Индивидуальный предприниматель при этом не обладал статусом крестьянско-фермерского хозяйства, участок ранее не использовал. В суде ответчики предоставили справки о фактическом использовании земли с 2012 года с указанием кадастрового номера земельного участка. Однако суд их не принял в качестве допустимого доказательства, поскольку указанный в справке кадастровый номер присвоен земельному участку только в 2015 году после его постановки на кадастровый учет.

В результате суд согласился с доводами прокурора Амурской области об отсутствии у администрации сельсовета правовых оснований для предоставления в аренду предпринимателю земельного участка без проведения торгов и нарушении оспариваемой сделкой интересов неопределенного круга лиц на справедливый и равный доступ к получению земельного участка путем участия в торгах, сообщает прокуратура Амурской области.