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сегодня, 14:08 3

В Амурской области суд вернул землю в муниципальную собственность

В Амурской области суд вернул землю в муниципальную собственность
Фото: www.kubanmakler.ru

Арбитражный суд Амурской области вынес решение по иску прокурора области о возвращении земли в муниципальную собственность. Площадь земельного участка превышает 200 гектаров. Предприниматель пользовался им по договору аренды, заключенному с администрацией сельсовета.

Нарушение законодательства выявлено в ходе проверки, проведенной прокуратурой Октябрьского района. Установлено, что глава сельсовета неправомерно предоставил земельный участок в аренду индивидуальному предпринимателю – без проведения торгов, а также по льготной цене.

Индивидуальный предприниматель при этом не обладал статусом крестьянско-фермерского хозяйства, участок ранее не использовал. В суде ответчики предоставили справки о фактическом использовании земли с 2012 года с указанием кадастрового номера земельного участка. Однако суд их не принял в качестве допустимого доказательства, поскольку указанный в справке кадастровый номер присвоен земельному участку только в 2015 году после его постановки на кадастровый учет.

В результате суд согласился с доводами прокурора Амурской области об отсутствии у администрации сельсовета правовых оснований для предоставления в аренду предпринимателю земельного участка без проведения торгов и нарушении оспариваемой сделкой интересов неопределенного круга лиц на справедливый и равный доступ к получению земельного участка путем участия в торгах, сообщает прокуратура Амурской области.

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#сельское хозяйство #суды


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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    5 часов назад

    коррупция

  • Токарев

    Токарев
    4 часа назад

    И что теперь сельсовет будет делать с этой землей??? Зарастет коноплей, а так хоть какой то бы толк

  • kratkovoleg

    kratkovoleg
    7 минут назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано--- http://5.gp/myway

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