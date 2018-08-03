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сегодня, 13:44 0

Сковородинцев обследуют на передвижном флюорографе

Сковородинцев обследуют на передвижном флюорографе
Фото: riapo.ru

С 1 августа Сковородинская центральная районная больница приступила к обследованию жителей населенных пунктов района на передвижном флюорографе. Она будет работать в течение месяца. Первые флюорографии сделаны в селе Игнашино, последним пунктом работы станет село Талдан.

Автомобиль с аппаратом припарковывается в непосредственной близости от ФАПов или участковых больниц в населенных пунктах Сковородинского района. Первые флюорограммы выполнены жителям села Игнашино. Затем станция «переехала» в следующий населенный пункт. Последняя точка маршрута – село Талдан, там жители смогут обследоваться 31 августа.

«Мы приглашаем всех жителей старше 15 лет пройти обследование. Полученные снимки в цифровом виде передаются в электронную базу больницы, после чего в течение недели тщательно исследуются специалистами. В случае выявления того или иного заболевания органов грудной клетки пациенту будет предложено немедленное полное обследование с дальнейшим лечением», – сообщила главный врач Сковородинской больницы Ольга Павлова.

Флюорограф побывает практически во всех сёлах района, для жителей самых малонаселенных деревень силами местных властей организован подвоз к месту работы мобильной флюоростанции, сообщает пресс-служба областного минздрава.

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#здоровье #транспорт


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