У нас идет эпидемия онкологических заболеваний: интервью с амурским врачом

Врач-рентгенодиагност, УЗИ-диагност, доцент кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии АГМА Ольга Мажарова перенесла онкогологическое заболевание и сейчас помогает другим людям вернуться к жизни. В интервью программе «Простые вопросы» Ольга Алексеевна рассказала о проекте арт-терапии.

«К сожалению, у нас сейчас идет эпидемия онкологических заболеваний во всем мире, и в том числе и в России. Не зря наш президент в послании Федеральному собранию поднял этот вопрос. У нас в стране встречается уже более 500 000 онкологических заболеваний», – говорит Ольга Мажарова. Около 300 000 пациентов уходят из жизни в самые ранние сроки после диагностики этих заболеваний.

В качестве основных причин заболеваемости выступают различные факторы. Это состояние экологии, стрессовые ситуации, неправильное питание, генетические сбои, предрасположенность к тому или иному заболеванию.

Особенную заботу о своем здоровье следует проявить тем, у чьих родственников были онкологические заболевания. В настоящее время есть различные способы ранней диагностики, доступные и эффективные. Своевременное выявление болезни и назначение лечения позволяют помочь в 90 % случаев.

В качестве вспомогательного воздействия помогает арт-терапия. «Это психоэмоциональное воздействие на человека, которое позволяет ему отключиться от тех проблем, которые у него имеются в голове. Дело в том, что диагноз "рак" – это стресс», – объясняет Ольга Алексеевна. Человек, услышав страшную весть, испытывает чувство беспомощности, теряет интерес к жизни.

«Чтобы уменьшить это психоэмоциональное воздействие, мы с самых первых дней лечения пациентов в онкодиспансере организовали группу поддержки пациентов методом арт-терапии. Это и рисование, и чтение стихов, и написание стихов, и слушание музыки, музыкотерапия, и очень много других эмоциональных методов, которые позволяют человеку отключиться от сегодняшних проблем и совсем по-другому начать жизнь», – рассказывает врач.

Пациенту помогают не только врачи, но и волонтеры. Они работают с человеком, отвлекают его мысли от болезни. «Наша организация была организована в 2014 году. Я как раз активно искала способы восстановления и где бы ни была, везде интересовалась, как люди восстанавливаются. И абсолютно случайно нашла калининградскую организацию "Вита", которая занимается вот такими проектами», – продолжает Ольга Алексеевна.

С апреля прошлого, 2017 года, реабилитацию прошли более 700 человек. Люди собираются в Благовещенске по адресу: Ленина, 97, чтобы рисовать, общаться, петь, читать стихи. Встречи проводятся по субботам с 9 до 14 часов. «Порой люди удивляются – вообще никогда не рисовали, а тут получается! И когда уезжают домой, потом пишут нам, что дома даже не верят, что это их творчество», – отмечает врач.

Вместе с организацией «Навстречу жизни» процесс восстановления идет быстрее, более качественно, и люди чувствуют себя намного лучше. Посмотреть видеозапись программы с участием Ольги Мажаровой и текстовую версию программы можно на Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».