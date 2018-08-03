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сегодня, 13:05 5

«Умерший» из-за сбоя системы житель Белогорска снова официально «воскрес»

«Умерший» из-за сбоя системы житель Белогорска снова официально «воскрес»
Фото: fmskam.ru

Паспорт жителя Белогорска Александра Пронина, который из-за ошибки системы официально значился умершим, теперь снова действителен. Для того, чтобы мужчина официально «воскрес», пришлось исправлять ошибку в федеральных автоматизированных учетах.

Как сообщало Амур.инфо, Александр Пронин узнал, что его паспорт недействителен, потому что сам он считается умершим, когда попытался купить технику в кредит. Вместо паспорта мужчине пришлось ходить со справкой выданной в местной полиции, в которой говорилось, что его документ все-таки действителен. Платить 1,5 тысячи рублей госпошлины, чтобы поменять паспорт, мужчина отказался.

Как сообщили в пресс-службе областного УВД, недоразумение с мнимой смертью произошло из-за того, что в федеральных автоматизированных учетах выданных и утраченных (похищенных) паспортов гражданина РФ паспорт Александра Пронина имеет статус «недействителен» по причине «смерть владельца».

Теперь ошибочные сведения о статусе паспорта амурчанина в федеральных автоматизированных учетах исправили. В ведомстве подчеркнули, что за справку, с которой временно пришлось ходить жителю Белогорска, мужчине не пришлось платить ни копейки.

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#жизнь #происшествия


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Комментарии
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  • PAM

    PAM
    5 часов назад

    Пронин, иди судись, реальный шанс заработать бабла с этой ошибки!

  • Adolf

    Adolf
    5 часов назад

    хоть кто то официально воскрес, а то тысячу лет рассказывают сказку про одного супермэна, а доказательств не предоставляют. Пронин воскрес. воистину воскрес

  • Sah

    Sah
    3 часа назад

    Паспорта полутора миллионов россиян оказались недействительными

    МВД России признало, что проблема недействительных паспортов, с которой столкнулись многие россияне, носит массовый характер. Фактически без основного документа остались полтора миллиона граждан РФ.

    В этой связи гражданам предложили проверить статус своего паспорта через официальный сайт МВД в разделе «Проверка по списку недействительных российских паспортов».

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    3 часа назад

    Ну теперь можно дважды в год праздновать днюху.

  • kratkovoleg

    kratkovoleg
    6 минут назад

    наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- https://utka.su/LjnFy

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