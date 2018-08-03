«Умерший» из-за сбоя системы житель Белогорска снова официально «воскрес»

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Паспорт жителя Белогорска Александра Пронина, который из-за ошибки системы официально значился умершим, теперь снова действителен. Для того, чтобы мужчина официально «воскрес», пришлось исправлять ошибку в федеральных автоматизированных учетах.

Как сообщало Амур.инфо, Александр Пронин узнал, что его паспорт недействителен, потому что сам он считается умершим, когда попытался купить технику в кредит. Вместо паспорта мужчине пришлось ходить со справкой выданной в местной полиции, в которой говорилось, что его документ все-таки действителен. Платить 1,5 тысячи рублей госпошлины, чтобы поменять паспорт, мужчина отказался.

Как сообщили в пресс-службе областного УВД, недоразумение с мнимой смертью произошло из-за того, что в федеральных автоматизированных учетах выданных и утраченных (похищенных) паспортов гражданина РФ паспорт Александра Пронина имеет статус «недействителен» по причине «смерть владельца».

Теперь ошибочные сведения о статусе паспорта амурчанина в федеральных автоматизированных учетах исправили. В ведомстве подчеркнули, что за справку, с которой временно пришлось ходить жителю Белогорска, мужчине не пришлось платить ни копейки.