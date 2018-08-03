Оленёнок забрался в бассейн частного дома

Фото: Лента.ру

В американском штате Нью-Джерси олень забрался в бассейн частного дома и начал плавать кругами. Такое поведение животного связано с аномальной жарой в Нью-Джерси.

После того, как домовладелец вызвал стражей порядка, три офицера начали ловить зверя, и после непродолжительной «погони» олень оказался в ловушке, но не стал убегать, а улегся и, по утверждению полиции, «начал принимать солнечные ванны». Через несколько минут он все-таки убежал обратно в лес.

В эти дни в Нью-Джерси держится 30-градусная жара.

17 июля сообщалось о косуле, которая проплыла шесть километров и утонула, когда ее стали спасать с помощью лассо. Спасатели попытались реанимировать животное с помощью массажа сердца и искусственного дыхания рот в нос, но тщетно, сообщает «Лента.ру».