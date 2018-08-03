Ясный день без дождей: прогноз погоды в Приамурье на 4 августа

Фото: tuzikgreet.ru

В Амурской области 4 августа будет преимущественно ясно, без осадков. Северо-восточный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 10…15 градусов, местами по северу будет около плюс 5. Днем термометры покажут плюс 22…27, местами по северу – плюс 15…20.

В Благовещенске ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем будет ясно, также без осадков. Температура ночью составит около 15 градусов выше нуля, днем – около плюс 25. Северо-восточный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL