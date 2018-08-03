Плакали даже мужчины: 70-летняя благовещенка с сестрой-близнецом спела в Карнеги-холл

Фото: культура.благовещенск.рф

70-летняя благовещенка Любовь Наконечная побывала в Нью-Йорке и выступила там в концертном зале Карнеги-холл, который считается одной из самых престижных в мире площадок для исполнения классической музыки. Также Любовь Ивановна побывала на Бродвее и на могиле Рахманинова.

Любовь Наконечная из Благовещенска – бывший педагог хорового отделения музыкального училища Благовещенска. В свое время вместе с сестрой-близнецом окончила Казанскую консерваторию, после они учились во Владивостоке. Затем Любовь Ивановну отправили в Благовещенск, а ее сестра по распределению оказалась в Чите.

«Видимо, так богом суждено и нас двоих слишком много в одном месте, поэтому так вышло, — считает Любовь Наконечная. — В музучилище я проработала 40 лет, мои студенты — победители международных хоровых конкурсов, у нас была очень активная насыщенная творческая жизнь. Моя сестра тоже работает в музыкальном училище и там больше 20 лет существует камерный хор "Возрождение", в котором поют непрофессионалы, но они поют только классическую музыку. И вот в прошлом году сестра пригласила меня в составе хора поехать в Казань на хоровой международный конкурс имени нашего преподавателя Семена Абрамовича Казачкова. Конечно, я согласилась: увидеть родную консерваторию, пообщаться со своими преподавателями — это такое счастье».

Сестры вместе с хором «Возрождение» выступили успешно. После конкурса им дали слово, как студенткам Семена Абрамовича, сообщают в управлении культуры Благовещенска.

«Я ему посвятила стихи. Мы с сестрой исполнили "По небу по синему". Это наша песня, наша визитная карточка, мы с ней поступали в консерваторию. И этой песней мы поблагодарили нашего преподавателя», – рассказала Любовь Ивановна.

«Возрождение» был единственным коллективом из Забайкалья на конкурсе в Казани и удостоился диплома и кубка, а также приглашения выступить в Карнеги-холл.

«Это большая честь, но и большие затраты. Только за участие платится взнос в 50 тысяч рублей. Чтобы поехать, пришлось изыскивать средства, обращаться за помощью к родным и спонсорам. Но это стоило того. Для музыканта выступить в Карнеги-Холле — это сродни мечте, настоящему пику творческой карьеры», — говорит благовещенка.

Для предстоящего выступления программу Любовь Ивановна выучила быстро, но надо было спеться с хором, поэтому в течение полугода ей приходилось регулярно ездить в Читу. Но в итоге выступление коллектива в Нью-Йорке 5 июня прошло успешно.

«Мы вновь исполнили "По небу по синему". Кстати, выступление пришлось на день рождения нашего профессора Семена Абрамовича. На третьем куплете вышел наш вокальный ансамбль. Мы исполняем вокализ "Памяти павших" Нестерова. Во время нашего выступления плакали даже мужчины, кто-то молился. Символично, что в нашей программе также были включены "Неаполитанская песня" Чайковского, который открывал Карнеги-холл, и "Итальянская полька" Рахманинова, который тоже выступал в этом зале», – поделилась впечатлением Любовь Наконечная.

Также в Карнеги-холле выступили вокалисты из Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга и Нового Уренгоя. Все коллективы — лауреаты и призеры конкурсов.

В целом от поездки в Нью-Йорк у Любовь Ивановны осталась масса впечатлений, тем более, что в Америке благовещенка была впервые. Группа побывала на Ниагарском водопаде. Это место даже напомнило Любовь Ивановне родной Благовещенск: «там река разделяет две страны — США и Канаду». Побывали на Бродвее, у Золотого тельца, у статуи Свободы и на могиле Рахманинова.

70-летняя Любовь Наконечная ведет очень активный образ жизни. Ходит в танцевальный клуб Ассоциации пожилых людей «Танцы для здоровья». Недавно коллектив вернулся из Харбина с китайско-российского танцевального конкурса. Кроме того, Любовь Ивановна пишет стихи. Уже вышло два сборника ее литературных произведений.

Фото: управление культуры Благовещенска