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сегодня, 12:08 8

В России повысили госпошлины на получение загранпаспорта

В России повысили госпошлины на получение загранпаспорта
Фото: sbankami.ru

Новый закон, повышающий размер госпошлины за оформление биометрических заграничных паспортов гражданам РФ, а также устанавливающий новый вид пошлины за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства на пластиковой основе, вступил в силу с 3 августа. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон подразумевает увеличение госпошлины за оформление загранпаспорта с электронным носителем с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Повышается госпошлина за выдачу загранпаспорта для граждан младше 14 лет – с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей. В обоих случаях речь идет о паспортах нового поколения.

Также устанавливается новый вид госпошлины – за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, если документ нового поколения изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе. В этом случае размер пошлины составит 1,5 тысячи рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового образца, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, составит 3 тысячи рублей, пишет ТАСС.

«Действующие размеры госпошлин позволят компенсировать расходы федерального бюджета более чем на 42 % от фактических затрат МВД (в расчете на оказание одной госуслуги сумма компенсации затрат составит не более 1054,39 рублей). Таким образом расходы федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче документов, содержащих микрочип (нового поколения), вырастут в среднем на 1 тысячу рублей. Предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 миллиарда рублей», – говорится в пояснительной записке к документу.

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#закон


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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    Вывод: в условиях приоритета частной собственности на средства производства и существующей системы денежного оборота (через налоговые сборы) у Правительства возможны лишь следующие пути решения:

    Увеличение числа граждан и времени их экономической активности:



    путём его прироста (естественного или посредствам трудовой миграции)

    путём сокращения финансирования за пребывание в пенсионном возрасте (так называемые пенсионные реформы с увеличением возрастного порога для выхода на пенсию, изменение формулы расчёта пенсии, а также сокращение продолжительности жизни)

    снижение возрастного порога начала трудовой деятельности.





    Сокращение числа бюджетников (но не чиновников), с увеличением интенсивности работы.

    Сокращение объёма инфраструктуры, напрямую обслуживаемой с налога (детские сады, образование, медицина) и перекладывание прямого их содержания на граждан, введение новых видов обязательной платы на профильные виды деятельности (фондирование). Расширение прямых и косвенных налогов (сборы, акцизы, пошлины). Изменение составляющих формулы расчёта существующего налога (таких как налог на право жить (имущественный налог + налог с дохода), налог на здоровье, налог на смерть и т.п.)

    Создания спроса на собственную национальную валюту путём увеличения объёма и суммы сделок, посредством экономической и (или) военной экспансии в соседние, и далее за ними, страны. ﻿

  • Опустошитель

    Опустошитель
    6 часов назад

    Это не пути решения а зашивание старых рваных трусов, которые когда нибудь истлеют

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Как показывает история, необходимо добавить еще один пункт в эту портянку:

    5. Смена режима правления с частичной или полной ликвидацией Правительства.

  • Леонид 67

    Леонид 67
    1 час назад

    Нормально получается у нас в стране! Как пенсии индексировать работающим пенсионерам, так прибавка, максимум 244,47 копеек (!!!). Как повысить ГОС.пошлины, так на 1,0 - 3,0 тыЩи (!!!)...

  • Sah

    Sah
    54 минуты назад

    Леонид 67

    Нормально получается у нас в стране! Как пенсии индексировать работающим пенсионерам, так прибавка, максимум 244,47 копеек (!!!). Как повысить ГОС.пошлины, так на 1,0 - 3,0 тыЩи (!!!)...



    причем подсчитал, что работодатель перечисляет в год за каждого работающего минимум 30 тысяч пенсионных взносов в год. Работающих 14 млн. человек. Это от 500 млрд.ежегодно, на индексацию идет 33 млрд. Куда разница исчезает?

  • kratkovoleg

    kratkovoleg
    6 минут назад

    наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- https://utka.su/LjnFy

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    4 минуты назад

    Леонид 67

    Нормально получается у нас в стране! Как пенсии индексировать работающим пенсионерам, так прибавка, максимум 244,47 копеек (!!!). Как повысить ГОС.пошлины, так на 1,0 - 3,0 тыЩи (!!!)...



    Это переход к новому и более надежному документообороту. Все равно один раз платишь за этот документ. Сам то вообще часто за границу ездишь, умник?

  • Эличка Баронина

    Эличка Баронина
    1 минута назад

    Сергей Труш

    Вывод: в условиях приоритета частной собственности на средства производства и существующей системы денежного оборота (через налоговые сборы) у Правительства возможны лишь следующие пути решения:

    Увеличение числа граждан и времени их экономической активности:



    путём его прироста (естественного или посредствам трудовой миграции)

    путём сокращения финансирования за пребывание в пенсионном возрасте (так называемые пенсионные реформы с увеличением возрастного порога для выхода на пенсию, изменение формулы расчёта пенсии, а также сокращение продолжительности жизни)

    снижение возрастного порога начала трудовой деятельности.





    Сокращение числа бюджетников (но не чиновников), с увеличением интенсивности работы.

    Сокращение объёма инфраструктуры, напрямую обслуживаемой с налога (детские сады, образование, медицина) и перекладывание прямого их содержания на граждан, введение новых видов обязательной платы на профильные виды деятельности (фондирование). Расширение прямых и косвенных налогов (сборы, акцизы, пошлины). Изменение составляющих формулы расчёта существующего налога (таких как налог на право жить (имущественный налог + налог с дохода), налог на здоровье, налог на смерть и т.п.)

    Создания спроса на собственную национальную валюту путём увеличения объёма и суммы сделок, посредством экономической и (или) военной экспансии в соседние, и далее за ними, страны. ﻿



    никогда не понимала, зачем ты постоянно все это пишешь... это и так все очевидно, но не так просто. Хватит умничать, Сережа

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