В России повысили госпошлины на получение загранпаспорта

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Закон подразумевает увеличение госпошлины за оформление загранпаспорта с электронным носителем с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Повышается госпошлина за выдачу загранпаспорта для граждан младше 14 лет – с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей. В обоих случаях речь идет о паспортах нового поколения.

Также устанавливается новый вид госпошлины – за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, если документ нового поколения изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе. В этом случае размер пошлины составит 1,5 тысячи рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового образца, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, составит 3 тысячи рублей, пишет ТАСС.

«Действующие размеры госпошлин позволят компенсировать расходы федерального бюджета более чем на 42 % от фактических затрат МВД (в расчете на оказание одной госуслуги сумма компенсации затрат составит не более 1054,39 рублей). Таким образом расходы федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче документов, содержащих микрочип (нового поколения), вырастут в среднем на 1 тысячу рублей. Предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 миллиарда рублей», – говорится в пояснительной записке к документу.