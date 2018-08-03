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сегодня, 12:07 37

Водолазы нашли тело девочки, пропавшей в Благовещенске

Водолазы нашли тело девочки, пропавшей в Благовещенске

Водолазы нашли тело девочки, пропавшей накануне в Благовещенске. Об этом редакции ИА «Амур.инфо» сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Амурской области Денис Долинин.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», шестилетняя Арина пропала 2 августа возле реки Зея, в районе переулка Связной. Девочку сразу же начали искать – полицейские, спасатели, волонтеры. Следователи организовали проведение доследственной проверки по факту пропажи ребенка. На реке с четверга, 2 августа, работали водолазы. Сегодня они нашли и подняли тело ребенка.

Просмотров всего: 24665

#дети #происшествия


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Комментарии
Показать все (37) Обсудить на форуме
  • Ксения Г

    Ксения Г
    6 часов назад

    ужас какой.. Соболезнования родителям. Это большое горе.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    горе какое!! Соболезнование семье......

  • WeterMargo

    WeterMargo
    6 часов назад

    Что за родители? Шестилетний ребенок один купаться ходит

  • Мама Юля

    Мама Юля
    6 часов назад

    Ну как же так!!! Ну как же.... Родителям - соболезнования, сил и мужества. Рыдать хочется

  • Alексия

    Alексия
    6 часов назад

    огромное горе потерять ребенка.Соболезнование семье...

  • Мира

    Мира
    6 часов назад

    Горе. Соболезнования родным.

  • Коала

    Коала
    6 часов назад

    Ну как так-то!!! Такая надежда была, что найдется. Родителям сил!!

  • Nataliii

    Nataliii
    6 часов назад

    Причем тут родители сразу, вы же не знаете всей сути. Я вот, например, работаю весь день, а потом через некоторое время узнаю, что мой ребенок ходил с друзьями на Зею тоже, на тот момент ему было 7-8 лет. И это не смотря на то, что объясняешь, говоришь, что в итоге может произойти. Себя вспоминаешь в детстве, тоже бегали на речку в тайне от родителей и по подвалам и по крышам лазали - это же дети. Я не оправдываю этих родителе, но говорить так, тоже не правильно.

  • prosto_Я

    prosto_Я
    6 часов назад

    Соболезнования семье ....

  • Ольга123

    Ольга123
    6 часов назад

  • Solorom

    Solorom
    6 часов назад

    Nataliii

    Причем тут родители сразу, вы же не знаете всей сути. Я вот, например, работаю весь день, а потом через некоторое время узнаю, что мой ребенок ходил с друзьями на Зею тоже, на тот момент ему было 7-8 лет. И это не смотря на то, что объясняешь, говоришь, что в итоге может произойти. Себя вспоминаешь в детстве, тоже бегали на речку в тайне от родителей и по подвалам и по крышам лазали - это же дети. Я не оправдываю этих родителе, но говорить так, тоже не правильно.



    Часы с gps решают такую проблему. Цена вопроса от 1 тыс. рублей

  • Astoriya

    Astoriya
    6 часов назад

    Ребенку 6 лет, значит ходит в сад. Если родители работают целый день, значит ребенок должен быть в саду, а никак не оставаться на попечении 8-ми летнего брата, он сам еще ребенок. Соболезнования родителям, но ее гибель на их совести.

  • домовенок

    домовенок
    6 часов назад

    Бедная малышка.... нет слов.....

  • Леонидова

    Леонидова
    5 часов назад

    Solorom

    Nataliii

    Причем тут родители сразу, вы же не знаете всей сути. Я вот, например, работаю весь день, а потом через некоторое время узнаю, что мой ребенок ходил с друзьями на Зею тоже, на тот момент ему было 7-8 лет. И это не смотря на то, что объясняешь, говоришь, что в итоге может произойти. Себя вспоминаешь в детстве, тоже бегали на речку в тайне от родителей и по подвалам и по крышам лазали - это же дети. Я не оправдываю этих родителе, но говорить так, тоже не правильно.



    Часы с gps решают такую проблему. Цена вопроса от 1 тыс. рублей



    Ничего они не решают. У внучки сняли часы с руки через неделю, теперь не носим,скорее станет объектом нападения, чтобы забрать часы. Дети должны бть под присмотром взрослых.....Соболезнования родным, очень жаль малышку.

  • Solorom

    Solorom
    5 часов назад

    Леонидова

    Solorom

    Часы с gps решают такую проблему. Цена вопроса от 1 тыс. рублей



    Ничего они не решают. У внучки сняли часы с руки через неделю, теперь не носим,скорее станет объектом нападения, чтобы забрать часы. Дети должны бть под присмотром взрослых.....Соболезнования родным, очень жаль малышку.



    У вас вечно какие-то котоламповые истории на ровном месте

    Ценности для воришек в этих часах ноль, цена копеешная. У меня дочка два года носит часы, никому не понадобилось их отнимать

  • Nikodim

    Nikodim
    5 часов назад

    Ну как же так то, а... 6 лет.. Ну не должно таких случаев быть. То с окон падают, то вот так.. Аж на сердце тяжко стало. Где мы взрослые? Чем мы занимаемся? Может именно из за того, что мы привыкли жить в негативе страдают и уходят от нас такие невинные души? Когда мы проснемся? Ну всего лишь нужно относиться к себе и другим добрее, любить детей, любить жизнь и делать все, для её сохранения и благополучия.

    Очень печальная новость, очень. До последнего хотелось верить, что найдётся, но...

  • Прсто-филя

    Прсто-филя
    5 часов назад

    Где мы взрослые? Чем мы занимаемся? Может именно из за того, что мы привыкли жить в негативе страдают и уходят от нас такие невинные души? Когда мы проснемся? Ну всего лишь нужно относиться к себе и другим добрее, любить детей, любить жизнь и делать все, для её сохранения и благополучия.

    ++++

  • Струна

    Струна
    5 часов назад

    Предложите, пожалуйста, хороший вариант . Как предоставить ребёнку по точенный контроль взрослого, если папа и мама работают, а бабушек и дедушек нет? Вариант: уволиться-не предлагать, тогда поднимется другой вопрос (как обеспечить ребёнка необходимым для полноценного питания, роста и развития).

  • Ксения Г

    Ксения Г
    5 часов назад

    Во-первых сад мог быть на ремонте, как часто бывает летом. Определить детей в пришкольный лагерь сейчас стоит приличных денег,а если детей двое.. А зарплата 15-20 тысяч? Бабушки-дедушки работают. А если мать- одиночка? Как можно сразу так обвинять родителей? Это хорошо, если есть возможность сидеть подольше дома с детьми. Но,увы, не в наше ужасное время, где народ просто реально выживает.

  • Ксения Г

    Ксения Г
    5 часов назад

    Сейчас дай бог сил и ума родителям не обвинить старшего ребенка. А то может в будущем это вылиться в еще одну трагедию.

  • батарейка

    батарейка
    5 часов назад

    Ксения Г

    Сейчас дай бог сил и ума родителям не обвинить старшего ребенка. А то может в будущем это вылиться в еще одну трагедию.



    Да, это очень важно, не сломать мальчишке психику, страшно представить что ему пришлось пережить. Ангелочку царствия небесного.

  • Таня 82

    Таня 82
    5 часов назад

    Ксения Г 7 минут назад

    Во-первых сад мог быть на ремонте, как часто бывает летом. Определить детей в пришкольный лагерь сейчас стоит приличных денег,а если детей двое.. А зарплата 15-20 тысяч? Бабушки-дедушки работают. А если мать- одиночка? Как можно сразу так обвинять родителей? Это хорошо, если есть возможность сидеть подольше дома с детьми. Но,увы, не в наше ужасное время, где народ просто реально выживает.

    ++++++

    А если ребенок в этом году идет в школу, то его в июле уже выпустили из садика и до сентября маленькие дети остаются одни пока родители работают. Очень страшно! Соболезнования родителям

  • да_уж

    да_уж
    4 часа назад

    а если у вас нет денег - нехер и рожать. так послушаешь - деть некуда, смотреть некому. а жрать нечего будет - тоже, так сложилась судьба? пусть умирают?

    ужас какой, угробили ребенка

  • Монстриха

    Монстриха
    4 часа назад

    у нас во дворе дети сами без разрешения бегают купаться на амур..и что их на привязи всех держать

  • Елена2

    Елена2
    4 часа назад

    Ужас какой то , детей беречь надо изо всех сил . Семье сил пережить этот кошмар

  • Solorom

    Solorom
    4 часа назад

    Монстриха

    у нас во дворе дети сами без разрешения бегают купаться на амур..и что их на привязи всех держать



    Отговорка ппц.

  • ямщик

    ямщик
    4 часа назад

    И в самом деле, это ужас.

  • Astoriya

    Astoriya
    4 часа назад

    Таня 82

    Ксения Г 7 минут назад Во-первых сад мог быть на ремонте, как часто бывает летом. Определить детей в пришкольный лагерь сейчас стоит приличных денег,а если детей двое.. А зарплата 15-20 тысяч? Бабушки-дедушки работают. А если мать- одиночка? Как можно сразу так обвинять родителей? Это хорошо, если есть возможность сидеть подольше дома с детьми. Но,увы, не в наше ужасное время, где народ просто реально выживает. ++++++ А если ребенок в этом году идет в школу, то его в июле уже выпустили из садика и до сентября маленькие дети остаются одни пока родители работают. Очень страшно! Соболезнования родителям



    Ребенок 2012 г.р., какая школа? Еще год в сад ходить. Если каждый год сад на ремонте, то неужели нельзя отпуск брать на это время? Все это оправдания. Ну нельзя 6-тилетку оставлять на 8-милетку.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    3 часа назад

    Идеальные люди, пытающиеся обвинить в трагедии родителей, идите по воде походите...

  • Долгий

    Долгий
    3 часа назад

    Если здесь каждый родитель, который ни на минуту не оставляет ребёнка без присмотра, то тогда чьи дети на речках?! Очень страшное горе, дай бог сил пережить...

  • prosto_Я

    prosto_Я
    3 часа назад

    Мамочке Ариши только сил ... Пусть вся ее любовь перейдет на сына.

  • Хороший парень

    Хороший парень
    3 часа назад

    Капец, все такие умные со своими учениями. Оторвитесь от клавиатуры, идите лучше за своими детьми следите, советчики мля...

  • Ольга123

    Ольга123
    3 часа назад

  • Диванный аналитег

    Диванный аналитег
    2 часа назад

    .....

  • Alексия

    Alексия
    2 часа назад

    никто не застрахован, к сожалению, от беды. Я бы на данный момент хотела бы немного денег маме на похороны передать.

  • Верунчик

    Верунчик
    1 час назад

    У каждого человека своя судьба, кому суждено прожить 6 лет, а кому-то 106...Родителям соболезнования...

  • invv

    invv
    1 час назад

    Постоянно вижу на Амуре болтающихся у воды детей, взрослых с ними нет. В самом деле, если родители работают, то как их удержать. Кто-то один из компании пошел и все следом, в этом возрасте чувство стадности преобладает. А инстинкт самосохранения и чувство опасности появляются ближе к 10 годам.

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