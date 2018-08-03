Водолазы нашли тело девочки, пропавшей в Благовещенске

Как сообщало ИА «Амур.инфо», шестилетняя Арина пропала 2 августа возле реки Зея, в районе переулка Связной. Девочку сразу же начали искать – полицейские, спасатели, волонтеры. Следователи организовали проведение доследственной проверки по факту пропажи ребенка. На реке с четверга, 2 августа, работали водолазы. Сегодня они нашли и подняли тело ребенка.