Водолазы нашли тело девочки, пропавшей в Благовещенске
Водолазы нашли тело девочки, пропавшей накануне в Благовещенске. Об этом редакции ИА «Амур.инфо» сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Амурской области Денис Долинин.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», шестилетняя Арина пропала 2 августа возле реки Зея, в районе переулка Связной. Девочку сразу же начали искать – полицейские, спасатели, волонтеры. Следователи организовали проведение доследственной проверки по факту пропажи ребенка. На реке с четверга, 2 августа, работали водолазы. Сегодня они нашли и подняли тело ребенка.
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