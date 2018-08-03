У фестиваля-конкурса «Детство на Амуре» появился свой сайт

Международный конкурс «Детство на Амуре», проводимый в Благовещенске, обзавелся собственным сайтом. Создать информационную площадку позволил президентский грант. Сайт заработал 1 августа.

В этом году конкурс «Детство на Амуре» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Поэтому у организатора – Амурской областной общественной организации «Открытое сердце» – появилась возможность направить часть средств на создание информационной площадки конкурса.

«К юбилею фестиваля подготовлен долгожданный подарок для организаторов, участников конкурса и зрителей – это сайт "Детство на Амуре". Мы очень рады, что у одного из главных творческих событий Дальнего Востока появилась современная информационная площадка. Сайт обязательно сделает конкурсные процедуры более открытыми, праздничные мероприятия фестиваля еще более посещаемыми, позволит участникам лучше узнать не только друг друга, но и членов жюри», – рассказала президент АООДМСБИО «Открытое сердце» Лариса Павлова.

Сайт уже работает, в нем есть информация о конкурсе, возможность скачать положения (условия конкурса и подачи заявок), посмотреть фото и видео предыдущих фестивалей, новости конкурса. detstvonaamure.ru.