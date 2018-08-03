Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:49 0

У фестиваля-конкурса «Детство на Амуре» появился свой сайт

У фестиваля-конкурса «Детство на Амуре» появился свой сайт

Международный конкурс «Детство на Амуре», проводимый в Благовещенске, обзавелся собственным сайтом. Создать информационную площадку позволил президентский грант. Сайт заработал 1 августа.

В этом году конкурс «Детство на Амуре» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Поэтому у организатора – Амурской областной общественной организации «Открытое сердце» – появилась возможность направить часть средств на создание информационной площадки конкурса.

«К юбилею фестиваля подготовлен долгожданный подарок для организаторов, участников конкурса и зрителей – это сайт "Детство на Амуре". Мы очень рады, что у одного из главных творческих событий Дальнего Востока появилась современная информационная площадка. Сайт обязательно сделает конкурсные процедуры более открытыми, праздничные мероприятия фестиваля еще более посещаемыми, позволит участникам лучше узнать не только друг друга, но и членов жюри», – рассказала президент АООДМСБИО «Открытое сердце» Лариса Павлова.

Сайт уже работает, в нем есть информация о конкурсе, возможность скачать положения (условия конкурса и подачи заявок), посмотреть фото и видео предыдущих фестивалей, новости конкурса. detstvonaamure.ru.

Просмотров всего: 2856

#дети #конкурсы #связь


Общество 1

В микрорайоне Белогорска Транспортный построят детский сад
В России и мире

В Норильске подростки жестоко избили девушку
Происшествия 2

Она впервые ушла из дома: родные утонувшей девочки рассказали, что предшествовало трагедии
Происшествия 37

Водолазы нашли тело девочки, пропавшей в Благовещенске
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь