Полиция и волонтеры ищут шестилетнюю девочку, пропавшую в Благовещенске

В Благовещенске разыскивают девочку, которая пропала в четверг, 2 августа. Как сообщают горожане, шестилетняя Арина ушла днем с берега реки Зея в районе переулка Связной.

«Девочка была с другими детьми, купались. Вроде бы ее обрызгали водой, она обиделась и ушла. Ушла в одних трусиках, вещи остались на пляже. Ее сразу начали искать», – рассказывают люди, знакомые с ситуацией. Горожане пересылают друг другу сообщения с информацией о розыске и фото ребенка. «Ищут соседи, волонтеры, полиция. Уже несколько часов», – добавляют пользователи.

Информацию о пропаже ребенка корреспонденту ИА «Амур.инфо» подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе Благовещенска. Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Амурской области, на поиски девочки ориентированы все сотрудники полиции. Всех, кто видел Арину, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по номеру 02.