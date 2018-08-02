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2 августа 2018, 23:12 4

Полиция и волонтеры ищут шестилетнюю девочку, пропавшую в Благовещенске

Полиция и волонтеры ищут шестилетнюю девочку, пропавшую в Благовещенске

В Благовещенске разыскивают девочку, которая пропала в четверг, 2 августа. Как сообщают горожане, шестилетняя Арина ушла днем с берега реки Зея в районе переулка Связной.

«Девочка была с другими детьми, купались. Вроде бы ее обрызгали водой, она обиделась и ушла. Ушла в одних трусиках, вещи остались на пляже. Ее сразу начали искать», – рассказывают люди, знакомые с ситуацией. Горожане пересылают друг другу сообщения с информацией о розыске и фото ребенка. «Ищут соседи, волонтеры, полиция. Уже несколько часов», – добавляют пользователи.

Информацию о пропаже ребенка корреспонденту ИА «Амур.инфо» подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе Благовещенска. Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Амурской области, на поиски девочки ориентированы все сотрудники полиции. Всех, кто видел Арину, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по номеру 02.

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#дети #происшествия


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Комментарии
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  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    6 часов назад

    нашли??? нет ?????

  • Долгий

    Долгий
    5 часов назад

    Странно, но девушка в Инстаграм пишет, что ее заблудившегося брата сегодня домой отводила и он ей сказал, что она утонула

  • ШпиеН

    ШпиеН
    5 часов назад

    Я тоже читала, что дети говорят утонула, но дай бог чтобы нашлась живой и здоровой.

  • ШпиеН

    ШпиеН
    5 часов назад

    Я тоже читала, что дети говорят утонула, но дай бог чтобы нашлась живой и здоровой.

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