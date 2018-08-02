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2 августа 2018, 20:43 7

В Благовещенске отремонтируют стадион «Амур» и бассейн в Белогорье

В Благовещенске отремонтируют стадион «Амур» и бассейн в Белогорье
Фото: saysport.info

По поручению президента Российской Федерации, Амурская область получит 250 миллионов рублей. Средства из резервного фонда страны предназначены на социальную сферу. На эти деньги в Приамурье отремонтируют медицинские учреждения, а также социальные и спортивные объекты.

«Это стало возможным благодаря активной работе главы региона Василия Орлова с федеральными министрами. Понимание руководителем субъекта приоритетов социальной политики в регионе позволило обосновать объем финансовых средств», – сообщает правительство Амурской области.

Из 250 миллионов рублей, выделенных Приамурью, 59 миллионов пойдут на приобретение медицинского оборудования для пяти медорганизаций. Это позволит совершенствовать диагностику, лечение наиболее распространенных заболеваний.

Более 30 миллионов получат социальные учреждения: Усть-Ивановский психоневрологический интернат и Благовещенский дом-интернат. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в них проведут капитальный ремонт, приобретут технологическое и медицинское оборудование, спецавтотранспорта. Интернаты изменят облик, в них создадут более комфортные условия для проживания пенсионеров и инвалидов.

Значительную часть средств направят на образование и спорт Приамурья. В Райчихинске, Шимановске и в Константиновском районе капитально отремонтируют кровли образовательных учреждений – школ и детского сада.

Серьезную финансовую поддержку получат спортивные объекты. 50 миллионов рублей позволят завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса имени Солнечникова в Белогорске. 18 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ получит Тамбовский район на проведение капитального ремонта спортивного-оздоровительного клуба «Олимпик». Этот вопрос возник в ходе работы Василия Орлова в районе.

Капитальный ремонт проведут и на центральной спортивной арене области – стадионе «Амур» в Благовещенске. На это запланировано 18,2 миллиона рублей. В Белогорье отремонтируют бассейн, на что выделено 9,6 миллиона рублей. Появится новая хоккейная коробка в селе Екатеринославка – на строительство выделено 1,6 миллиона рублей.

«Вопросы, которые озвучиваются амурчанами в рамках работы "открытого правительства", не остаются без внимания и решаются главой региона», – подчеркивает амурское правительство.

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#областная власть #российская власть #соцзащита #спорт #строительство


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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    10 часов назад

    каждый день читаем про заслуги Орлова. Все только благодаря ему. А что делали Козлов и Кожемяко

  • vertex

    vertex
    9 часов назад

    Доили население.

  • full

    full
    9 часов назад

    Чота Амур на моей памяти уже не впервые ремонтировать намылились... Видать, выгодное занятие...

  • Karasik

    Karasik
    9 часов назад

    лучше бы команду Амур отремонтировали

  • Graf1977

    Graf1977
    9 часов назад

    Ну началось бла-бла-бла, Венецию построим, золотою милю построим, то отремонтируем, это восстановим, выборы что ли намечаются? )))

  • варварав

    варварав
    8 часов назад

    Как мы без Васеньки Орлова то жили? Еще выборы не прошли, а уже аллергия на него

  • Рыыыж

    Рыыыж
    6 часов назад

    варварав

    Как мы без Васеньки Орлова то жили? Еще выборы не прошли, а уже аллергия на него



    Вам как всегда не угодишь. Не делает ничего - плохой! Делает - плохой! Остынь.

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