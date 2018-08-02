В областном центре Приамурья готовят к запуску обновленный фонтан

Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске готовят к запуску отремонтированный фонтан на площади имени Ленина. Как сообщают в городском управлении ЖКХ, в настоящее время проводятся профилактические работы на внутренних механизмах фонтана.

Косметический ремонт чаши фонтана начался 2 июля и завершился в конце того же месяца. В чаше фонтана демонтировали старую штукатурку и растрескавшуюся керамическую плитку. После чего рабочие выполнили стяжку цементно-песчаного раствора и покрасочные работы.

После завершения наружных работ в чаше фонтана специалисты приступили к профилактическим работам на внутренних механизмах, чтобы после остановки снова запустить фонтан в работу. Ситуацию осложнил высокий уровень грунтовых вод.

Как сообщает администрация Благовещенска, возобновить работу фонтана планируется в предстоящий вторник, 7 августа.