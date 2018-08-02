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2 августа 2018, 20:26 6

В областном центре Приамурья готовят к запуску обновленный фонтан

В областном центре Приамурья готовят к запуску обновленный фонтан
Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске готовят к запуску отремонтированный фонтан на площади имени Ленина. Как сообщают в городском управлении ЖКХ, в настоящее время проводятся профилактические работы на внутренних механизмах фонтана.

Косметический ремонт чаши фонтана начался 2 июля и завершился в конце того же месяца. В чаше фонтана демонтировали старую штукатурку и растрескавшуюся керамическую плитку. После чего рабочие выполнили стяжку цементно-песчаного раствора и покрасочные работы.

После завершения наружных работ в чаше фонтана специалисты приступили к профилактическим работам на внутренних механизмах, чтобы после остановки снова запустить фонтан в работу. Ситуацию осложнил высокий уровень грунтовых вод.

Как сообщает администрация Благовещенска, возобновить работу фонтана планируется в предстоящий вторник, 7 августа.

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#городская власть #ЖКХ #строительство


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Комментарии
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  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    9 часов назад

    Где же Братеев, который всегда восклицает "как все плохо"? Делают же.

  • AmurLand

    AmurLand
    9 часов назад

    вы видели как сделали? с другой стороны - ну хоть так. Однако, на ОКЦ фонтан лучше. А лучше б сделали как в Хабаровске. сдались эти посудины с водой. бассейны какие-то.

  • Сявчинский Например

    Сявчинский Например
    8 часов назад

    >вы видели как сделали?

    Амуринфочую. Там работы на уровне "Три таджика с ведром цемента замазали всё что отвалилось за три тыщи шэкелей и арбуз"

  • Sah

    Sah
    6 часов назад

    Глеб Жеглов

    Где же Братеев, который всегда восклицает "как все плохо"? Делают же.



    "Как сообщает администрация Благовещенска, возобновить работу фонтана планируется в предстоящий вторник, 7 августа."

    С ДНЕМ ВДВ!

    Администрацыя Б.

  • Sah

    Sah
    6 часов назад

    И не благодарите.

  • мундштук

    мундштук
    1 час назад

    страшенный какой!

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