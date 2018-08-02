В Благовещенске врачи ставят пациентов на ноги с помощью «Атлантов»

В детской больнице Благовещенска ставят на ноги тех, кто не может ходить. Пациентам помогают умные костюмы, которые больница получила по программе здравоохранения. Лечение прошли уже 350 амурчан.

В похожих костюмах работают космонавты. Такую технологию используют в космосе, ведь положение тела в невесомости сложно удержать. Эта экипировка приводит мышцы в тонус. В медицине костюм «Атлант» используют для реабилитации детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. У трехлетней Есении паралич ног. Девочка пока не ходит самостоятельно.

«Вскоре после рождения начались проблемы с сидением – поздно сели, поздно пошли. Нам врач посоветовал лечиться в этой больнице. Мы взяли направление, записались, без проблем приехали», – рассказывает Екатерина Никулина, мама Есении. Они живут в Февральске. Вместе с дочкой Екатерина поселились в больнице на весь период лечения – 10 дней. У других пациентов он может быть более длительным, в зависимости от диагноза. В больнице полный пансион. Лечиться сюда едут со всей области и даже из соседних регионов.

«Нейроортопедический костюм "Атлант" предназначен для деточек с ДЦП, после тяжелых зарытых черепно-мозговых травм, после острого нарушения черепно-мозгового кровообращения. Также предназначен он для детей с ортопедической патологией. Это могут быть сколиозы, остеохондропатии», – перечисляет врач по лечебной физкультуре детской городской клинической больницы Благовещенска Елена Рузайкина.

А на 13-летнюю Екатерину надеть лечебный костюм можно только лежа. У девочки двигательные нарушения и ей трудно стоять на ногах. Главное, туго зашнуровать и накачать сжатым воздухом специальные трубки. Они идут вдоль всего тела и выпрямляют руки и ноги, которые сама Екатерина до конца не может выпрямить. За счет этого ребенок встает в правильную коррекционную позу, поддерживаются все физиологические изгибы тела.

При параличе у человека нарушена связь мозга с мышцами. Они бывают сильно напряжены. Из-за этого пациент не может согнуть или разогнуть руку или ногу. Умный костюм напрягает мышцы снаружи, а в мозг поступают исправленные сигналы и тогда конечности начинают работать правильно.

«Ежедневно порядка 15 детей с ДЦП получают по показаниям эти костюмы "Атлант". Если родители выполняют все рекомендации, то положительная динамика отмечена в 100 % случаев. Конечно, у тех детей, у которых имеется положительный реабилитационный потенциал», – отмечает заведующая физиотерапевтическим отделением детской городской клинической больницы Благовещенска Вера Моисеева.

В детской больнице уже давно ставят на ноги маленьких пациентов именно при помощи «Атлантов». До недавнего времени таких костюмов было около 10, сегодня в два раза больше. Новые костюмы закупили по проекту модернизации здравоохранения Амурской области. Использовать нейроортопедические костюмы могут и взрослые. Только в прошлом, 2017 году, лечение в спецкостюмах прошли примерно 350 человек.