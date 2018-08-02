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2 августа 2018, 19:22 1

Православные амурчане провели крестный ход в Благовещенске (фото)

Православные амурчане провели крестный ход в Благовещенске (фото)

Православные верующие со всех приходов Амурской области собрались в Благовещенске. В четверг, 2 августа, они прошли крестным ходом в память о явлении Божией Матери на Амуре.

В 1900 году во время восстания ихэтуаней город в течение 19 дней обстреливали со стороны Китая. Как позже рассказывали китайцы, во время атаки они видели на берегу Амура «белую женщину с ребенком на руках» и не могли вести прицельный огонь. Поэтому Благовещенск почти не пострадал.

В память об этом событии в дореволюционном Благовещенске установили ежегодный праздник с крестным ходом до Триумфальной арки.

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#религия

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    9 часов назад

    православные курсанты - как мило

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