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2 августа 2018, 19:15 0

Белогорцы предпочитают «Одноклассники» и Instagram

Белогорцы предпочитают «Одноклассники» и Instagram
Фото: rg.ru

Социологи провели исследование, темой которого стали социальные сети. В Белогорске опрос показал, что среди горожан не теряют популярности «Одноклассники». Их догоняет Instagram, а Вконтакте отстает.

«За год доля подписчиков Instagram поднялась с третьего места на второе и составляет в настоящее время 34,7 %. Почти 43 % опрошенных – это пользователи "Одноклассников", – рассказала замглавы по информационным технологиям Марина Зингер. – Считаем, что заметное увеличение числа пользователей сети Instagram и сохраняющиеся позиции "Одноклассников" связаны с активной реализацией проекта "Открытый муниципалитет". В случае с Instagram – это возможность оперативного получения информации о работе муниципальных учреждений, организаций и предприятий. "Одноклассники", как известно, стали площадкой для общественных обсуждений тех или иных событий. В настоящее время в него вовлечено 125 аккаунтов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, бизнес-структур, СМИ. С начала реализации проекта размещено свыше 120 тысяч публикаций».

Вместе с тем социологи отметили, что на третьем месте по востребованности находится Вконтакте. Ее предпочитают 29 % участников исследования. 25 % опрошенных сообщили, что общением в социальных сетях не интересуются. Менее 10 % по востребованности сетевого интернет-ресурса набрали Twitter и Facebook.

При этом в рамках исследования выяснилось, что не пользуются мессенджерами 8,8 % опрошенных, а у 16% и вовсе нет смартфонов.

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#Белогорск #жизнь #технологии


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