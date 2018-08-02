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2 августа 2018, 18:55 3

В Благовещенске начали работу школьные ярмарки

В Благовещенске начали работу школьные ярмарки

Школьные ярмарки открылись в Благовещенске. Возле крупных торговых центров установили палатки с канцелярией, школьной формой и портфелями. Цены, по словам продавцов, остались на уровне прошлых лет.

В палатке с канцелярией есть все – от карандаша до гуаши. На школьной ярмарке Ольга Ананьева торгует уже девять лет. В этом году работает первый день и уже есть покупатели. Потому что, говорит женщина, она привлекает клиентов низкими ценами – на уровне прошлого года.

Чтобы купить к школе канцелярию, хватит 1 000 рублей. «У меня принцип – идет лучше, будет меньше, но больше ассортимента, чтобы человек мог выбрать картинки. А не так, как раньше, когда мы начинали – одна зеленая, одна синяя. Сейчас производители выдумывают картинки, ориентируются на вкусы покупателей», – говорит Ольга Ананьева.

Девятиклассница Оля для тетрадей с героями мультфильмов уже взрослая. Чтобы собраться в школу, ее семья приехала из поселка Ерофей Павлович. В Благовещенске все дешевле и выбор больше. «Я обычно не беру то, что поярче, чтобы было и не детское – цветочки-бабочки, – а обычное, как взрослое», – объясняет Ольга Кожевникова.

На школьную ярмарку в Благовещенск едут из всех уголков Приамурья. Ирина Бикбаева приехала из Магдагачи. «Я взяла только сарафан за 2 000 рублей и блузку за 1 700 рублей. Еще возьму, наверное, спортивный костюм, юбку, пару блузок. Недешево, но зато качество хорошее!» – считает покупательница.

У палаток рядом с автовокзалом – большой поток покупателей. Их станет еще больше в выходные и во второй половине августа. Выручка в день пока достигает 30 000 рублей, говорит продавец Алена Шаталова. «Костюмы-тройки – 3 500 рублей, рубашки по 700–800 рублей, на одиннадцатый класс костюмы-тройки – 4 500 рублей, рубашка – 1 000 рублей, брюки – 2 000 рублей», – перечисляет продавец.

А еще школьникам нужны обувь, спортивный костюм и ранец. Чтобы собрать ребенка в школу, придется потратить 10 000, а порой и 20 000 рублей. Школьные ярмарки у торговых центров в центре Благовещенска продолжат работать до 31 августа.

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#торговля #школа


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Комментарии
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  • ДКВР

    ДКВР
    11 часов назад

    ХА ХА ХА ЧИСТО ПО ДИШМАНУ кИНДЕРА СОБРАТЬ В школу

  • DimonS

    DimonS
    10 часов назад

    Один раз зашел на такую ярмарку, глянул цены - и больше ни ногой туда.

  • galka

    galka
    9 часов назад

    Ого цены! В Тамбовке в 2 раза дешевле и канцелярия, и школьная форма.

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