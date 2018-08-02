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2 августа 2018, 18:44 0

Благовещенский ГДК удостоился благодарности ЮНЕСКО

Благовещенский ГДК удостоился благодарности ЮНЕСКО
Фото: admblag.ru

Городской дом культуры удостоен благодарности ЮНЕСКО и Института джаза имени Телониуса Монка за проведение мероприятий в рамках Международного дня джаза. Такую награду от организаторов глобального праздника Городской дом культуры получает впервые. Зато уже второй год подряд JAZZ DAY с оркестром Amur Jazz Band включен ЮНЕСКО в официальный календарь событий Международного дня джаза.

День джаза в Благовещенске – это событие, которое собирает в одном зале разных людей, которых объединяет интереса к джазу и к творчеству оркестра Amur Jazz Band, в частности. Коллектив под управлением Анатолия Хопатько всегда порадовать и удивить публику, усложняя музыкальную программу, подготавливая своеобразное музыкальное путешествие в историю джаза, сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2018 году трехчасовой праздник музыки прошел в двух отделениях, которые символично представляли джаз разных эпох – классический и современный. Все это оценил Херби Хэнкок, посол доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, председатель Института джаза имени Телониуса Монка.

Международный день джаза — это ежегодное событие, организованное ЮНЕСКО, которое отмечается 30 апреля по всему миру. Цель празднования — повысить степень информированности международной общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми.

Столицей седьмого Международного дня джаза стала Россия. Поэтому поддержка, распространение и развитие джаза в нашей стране в 2018 году представляется особенно актуальным, сообщает мэрия. В текущем году впервые главный концерт «Все звезды джаза» состоялся в Санкт-Петербурге в Мариинском театре 30 апреля и транслировался в прямом эфире на весь мир. Художественными руководителями концерта с участием звезд мировой величины стали посол доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкок и известный саксофонист Игорь Бутман. Об этом событии мирового масштаба, как и о многих других из мира музыки и джаза, поведали зрителям организаторы Дня джаза в Благовещенске.

Городской дом культуры считает, что такая высокая награда – это заслуга каждого зрителя, ведь именно благодаря публике джаз в Благовещенске живет и развивается.

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#концерты #культура


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