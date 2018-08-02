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2 августа 2018, 18:22 0

Бурейская ГЭС усилила сброс воды (видео)

Бурейская ГЭС усилила сброс воды (видео)
Фото: Бурейская ГЭС

На Бурейской ГЭС увеличили сбросы воды. В настоящее время открыты шесть затворов из восьми. Объем сброса увеличен по решению областного бассейного водного управления в связи с паводковой ситуацией и обильными дождями. Уровень водохранилища увеличивается каждый день и составляет уже почти 254 метра.

На Зейской ГЭС сбросы воды не проводят. Водохранилище гидроэлектростанции не наполнилось до необходимой отметки в 317 метров. Текущий уровень – 311 метров. Специалисты считают, что паводок идет на снижение и в ближайшее время ситуация нормализуется.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», сброс воды из водохранилища Бурейской ГЭС начался 30 июля. В этот день открылся один затвор на три метра. Сбросы продлятся до улучшения гидрологической обстановки в Бурейском водохранилище. По информации энергетиков, установленный режим работы станции не представляет угрозы для населенных пунктов и не скажется на паводковой ситуации в бассейне реки Амур.

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