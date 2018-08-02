В Благовещенске прошли съемки промо-ролика Амурской области для ВЭФ-2018

Фото: instagram.com/trafik7777/

На благовещенской площади Победы вечером, 1 августа, прошли съемки промо-ролика для Восточного экономического форума. Участие в нем приняли больше 100 человек из различных коллективов Амурской области.

В общей сложности, в съемках ролика для фестиваля «Улица Дальнего Востока», который пройдет в Приморье в рамках Восточного экономического форума, приняли участие около десятка коллективов. В их числе это цирк «Ап!», шоу-балет «Максимум», студия танца «TRAFFIC», хореографический ансамбль «Мы», театр танца «ДЕФИ», ансамбль современного танца «Модерн» и другие коллективы. Об этом сообщается в официальном аккаунте Инстаграма благовещенской мэрии.

Как стало известно корреспонденту Амур.инфо, день для съемок промо-ролика выбрали сами организаторы Восточного экономического форума. Каждый регион Дальнего Востока снимает свою часть клипа. Затем все эти куплеты объединят в один большой клип, который презентуют на открытии форума. Само мероприятие пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 года.

Судя по фразам песни, которая негромко играет на заднем плане, ролик будет клип снимается на ту же песню, что и годом ранее – в 2017 году. Тогда на форуме регионы Дальнего Востока тоже презентовали песней, в которой каждый куплет был посвящен уникальности каждого региона. Правда, тогда клип-шествие сняли прямо на форуме одним кадром. Регионы появлялись в алфавитном порядке, поэтому ролик начинался именно с Амурской области.

Видео: instagram.com/trafik7777/, instagram.com/blagoveshchensk.rf/