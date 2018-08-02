За полгода врачи амурского Центра медицины катастроф спасли более 850 амурчан

Фото: министерство здравоохранения Амурской области

Министерство здравоохранения Амурской области озвучило полугодовые итоги работы территориального центра медицины катастроф Амурской областной клинической больницы. С начала 2018 года врачи оказали экстренную консультативную, в том числе оперативную, медицинская помощь 852 амурчанам, среди которых 215 детей.

Центр медицины катастроф оказывает скорую специализированную медицинскую помощь, проводит медицинскую, в том числе авиасанитарную, эвакуацию, оказывает экстренную консультативную медицинскую помощь больным и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, функции ЦМК заключаются также во внедрении новых медицинских, телемедицинских технологий и обобщении передового опыта организации экстренной медицинской помощи.

«Бригады Центра медицины катастроф вызывают на особо сложные случаи – простых у нас не бывает по определению. Всего выполнено 790 санитарных заданий. Санитарным заданием называется перечень мероприятий, которые необходимо выполнить в рамках одного вызова. Было совершено 135 вылетов самолетами и вертолетами санавиации, а также 512 выездов автотранспортом», – рассказывает директор территориального Центра медицины катастроф Юрий Царенко.

Медики ЦМК оказывали помощь людям в разных, самых отдаленных и труднодоступных местах на всей территории Приамурья. За последние полгода силами ЦМК были спасены 852 человека. Не успели помочь только четверым пострадавшим – они умерли до приезда медицинской бригады. «У нас работают только высококлассные специалисты, мобильные и достаточно смелые – ведь нередко им приходится для спасения жизни пациента рисковать собственной», – подчеркивает руководитель Центра.

Амурский территориальный центр медицины катастроф «Амурская областная клиническая больница» был создан в 1996 году. Он осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти регионального уровня, органами местного самоуправления, Всероссийским центром медицины катастроф «Защита», органами управления, учреждениями и организациями министерств и ведомств, расположенных на территории региона, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций (Минобороны, МЧС, МВД России, Роспотребнадзор).

Центр является постоянно действующим органом управления Службы медицины катастроф Амурской области на территориальном уровне. Среди основных задач службы, которую возглавляет министр здравоохранения региона, – своевременное и эффективное оказание лечебно-профилактической и санитарно-эпидемической помощи населению при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях.