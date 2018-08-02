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2 августа 2018, 18:00 11

Благовещенск отмечает День ВДВ

Благовещенск отмечает День ВДВ

В четверг, 2 августа, в День воздушно-десантных войск, в Благовещенске прошло торжественное мероприятие в сквере имени воинов-интернационалистов. В этом году отмечается 88-я годовщина создания воздушно-десантных войск.

В рядах «голубых беретов» служили сотни амурчан. Больше 80 из них участвовали в боевых действиях в горячих точках. Около 70 – участники войны в Афганистане.

«Гордость берет за то, что во все времена существования различных род войск, именно десантные войска показали всю свою смелость, отвагу и доблесть в самых крупных сражениях, как во время второй мировой войны, так и во время всех событий на Северном Кавказе, в недавних событиях в Сирии. Наши десантные воздушные войска всегда на острие всех атак, всегда выполняют все приказы. И, если сбили с ног, сражайся на коленях, встать не можешь – лежа наступай. Это сказал Василий Филиппович Маргелов – основатель, отец ВДВ», – рассказал Валерий Буренков.

В честь Дня ВДВ в Благовещенске прошли соревнования по гиревому спорту среди десантников, концерты музыкальных коллективов, выставка мототехники, и показательные выступления военно-патриотических клубов. Мероприятие, посвященное «голубым беретам», состоится также в субботу, 4 августа, в 17 часов в Парке Дружбы.

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#военные #праздники


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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    11 часов назад

    А я снова пролетаю мимо.

    За ВДВ!!!

  • Nikodim

    Nikodim
    10 часов назад

    ВДВ, с праздником! Недоработка с фонтаном вышла. Одно из стандартных мероприятий в этот раз не состоится )

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    10 часов назад

    вечер, опять десанщики облевали и обос---- все углы , ну достали. может ХВАТИТ бухать

  • AК-47

    AК-47
    10 часов назад

    Вчера,как и позавчера,да и как многие лета до этого,херачила у вас местная алкашня!С праздником,десанты!!!!А троллей обиженных в топку!

  • AК-47

    AК-47
    10 часов назад

    NikodimВДВ, с праздником! Недоработка с фонтаном вышла. Одно из стандартных мероприятий в этот раз не состоится )


    А почему вы думаете,что это-обязательно?

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    9 часов назад

    да потому, что дэбилы, могли бы не блевать и не терять свои синии шапки,

  • Nikodim

    Nikodim
    9 часов назад

    AК-47

    Nikodim

    ВДВ, с праздником! Недоработка с фонтаном вышла. Одно из стандартных мероприятий в этот раз не состоится )



    А почему вы думаете,что это-обязательно?


    Это не обязательно и нерекомендованно, но к радости некоторых бойцов и к сожалению окружающих - стандартно. Возможно не сразу, но после того, как снижение уровня содержимого в бутылке резонирует с высотой воспоминаний о былых достижениях - срабатывает "кольцо".

  • Adolf

    Adolf
    9 часов назад

    самый бессмысленный род войск

  • AК-47

    AК-47
    8 часов назад

    Adolf

    самый бессмысленный род войск



    Бессмысленно твое существование

  • AК-47

    AК-47
    8 часов назад

    Сергей Сергеевич

    да потому, что дэбилы, могли бы не блевать и не терять свои синии шапки,



    А ты выйди и в лицо людям это скажи,про дэбилов и тд

    Ссыкло диванное

  • Хмык

    Хмык
    8 часов назад

    AК-47

    Сергей Сергеевич

    да потому, что дэбилы, могли бы не блевать и не терять свои синии шапки,



    А ты выйди и в лицо людям это скажи,про дэбилов и тд

    Ссыкло диванное



    Сегодня они все Рэмбы. И толпой.



    А завтра можно и сказать. Каждому. И даже носом в ссаньё натыкать.



    Тем не менее, не все ДМБ отморозки, нормальных ДМБ поздравляю с праздником.



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