Благовещенск отмечает День ВДВ

В четверг, 2 августа, в День воздушно-десантных войск, в Благовещенске прошло торжественное мероприятие в сквере имени воинов-интернационалистов. В этом году отмечается 88-я годовщина создания воздушно-десантных войск.

В рядах «голубых беретов» служили сотни амурчан. Больше 80 из них участвовали в боевых действиях в горячих точках. Около 70 – участники войны в Афганистане.

«Гордость берет за то, что во все времена существования различных род войск, именно десантные войска показали всю свою смелость, отвагу и доблесть в самых крупных сражениях, как во время второй мировой войны, так и во время всех событий на Северном Кавказе, в недавних событиях в Сирии. Наши десантные воздушные войска всегда на острие всех атак, всегда выполняют все приказы. И, если сбили с ног, сражайся на коленях, встать не можешь – лежа наступай. Это сказал Василий Филиппович Маргелов – основатель, отец ВДВ», – рассказал Валерий Буренков.

В честь Дня ВДВ в Благовещенске прошли соревнования по гиревому спорту среди десантников, концерты музыкальных коллективов, выставка мототехники, и показательные выступления военно-патриотических клубов. Мероприятие, посвященное «голубым беретам», состоится также в субботу, 4 августа, в 17 часов в Парке Дружбы.