С амурскими вундеркиндами будут работать сертифицированные наставники

Фото: министерство образования и науки Амурской области

Образовательные программы сессии вели эксперты федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум». От них будущие наставники узнали о методиках проектного управления, тонкостях разработок педагогических программ и сценариев. Кроме того, педагогов погрузили в двухнедельный интенсив по отработке soft- и hard-компетенций.

«Обучение проходило в формате практических занятий. Мы сами побывали на месте детей, сформировали команды, проводили рефлексию, разрабатывали и решали кейсы и проекты. Более чем наполовину обучение касалось личного профессионального профиля, что позволило подняться на новый уровень, развить личный профессионализм. В ходе сессии стала понятнее идеология "Кванториума", его цель и задачи», – поделились будущие педагоги «Кванториума-28».

Это уже третья сессия, которую посещают преподаватели амурского технопарка. В мае, июне и июле наставники – всего 13 человек – прошли обучение по всем шести квантумам: робо, -нано, -гео, -энерджи, -космо, Hi-tech.

«По итогам каждой сессии участники должны выполнить аттестационное задание. Те, кто успешно с ним справился, получают сертификат на право быть наставником в сети детских технопарков "Кванториум", – прокомментировала директор детского технопарка "Кванториум-28" Наталья Домашенко. – В амурском технопарке будут работать только сертифицированные наставники. Мы заинтересованы в том, чтобы у школьников Амурской области были самые лучшие преподаватели, которые смогут осуществлять качественное обучение».

Накануне из столицы поступили итоги аттестации участников первых двух сессий. Амурские педагоги прошли ее успешно. Очередные образовательные площадки для педагогов запланированы на осень. В них примут участие заместители директоров, методисты и педагоги-организаторы.

Детский технопарк откроется в Амурской области в текущем году. В нем на бесплатной основе около 800 школьников под руководством педагогов-наставников будут реализовывать проекты в области робототехники, программирования и инженерии.

В настоящее время ведется набор школьников. Заявки принимают вплоть до открытия «Кванториума-28». Все желающие могут направлять анкеты на электронный адрес: amurippk@yandex.ru. Помимо этого, с 16 июля по 10 августа детский технопарк «Кванториум-28» проводит отбор кандидатов на вакантные должности административного и вспомогательного персонала. Список вакансий и условия приема опубликованы на сайте Амурского областного института развития образования.