На ремонт старейшей тепломагистрали Благовещенска потратят 15 миллионов рублей

В Благовещенске специалисты ТЭЦ ремонтируют старейшую тепломагистраль города. Теплотрасса Центрального района построена самой первой в Благовещенске в 1979 году, ее длина составляет порядка 7 километров. Ежегодно специалисты планомерно меняют участки трубопроводов. В ходе ремонта в этом году будет выполнена замена 294 метров теплотрассы.

На реализацию технического мероприятия Амурская генерация направила 15 миллионов рублей.

«Непосредственно на этом участке ремонт обеспечит в первую очередь надежность. То есть, когда мы вскрыли тепломагистраль, хоть она и прошла все испытания, мы увидели единичные язвенные коррозии, что может приводить к порывам, которые не выявлены в ходе гидравлических испытаний. Второе – это дает возможность подключения дополнительных потребителей», – отметил директор Благовещенской ТЭЦ Андрей Сазанов.

Капитальный ремонт тепломагистрали стартовал раньше намеченного срока – 23 июля. За неделю энергетики провели все подготовительные работы, чтобы минимизировать сроки отключения горячей воды потребителям. В настоящий момент работники цеха тепловых сетей ТЭЦ уже вскрыли грунт на участке теплотрассы, расположенном по улице Амурской в районе улицы Мухина, и демонтировали крышки лотков.

С 30 июля энергетики приступили к демонтажу трубопровода, вместо которого проложат новые трубы диаметром 820 миллиметров. Также предстоит заменить строительные конструкции тепловой магистрали, рассыпающиеся бетонные лотки, трубы и тепловую изоляцию.

На сегодня парковый ресурс теплотрассы Центрального района на исходе. Объем работ очень большой. Специалисты работают сверхурочно, в том числе и в выходные дни, чтобы выполнить ремонт качественно и в срок.

В ходе выезда руководство ТЭЦ озвучило мэру проблемный момент, с которым столкнулись в процессе ремонта: на участке выявили несанкционированные сети электричества и связи. Обрезать их самовольно рабочие не могут, но и процесс укладки труб провода осложняют и продлевают. Мэр поручила Виталию Рудненку решить данный вопрос.

«Сегодня есть проблемы с «Ростелекомом», я надеюсь, что они с пониманием отнесутся к той работе, что сегодня здесь делается, и найдут компромиссное решение. Поскольку сегодня нужно решать главную задачу – обезопасить жителей города на отопительный период», – сказала мэр Благовещенска Валентина Калита в ходе выездного совещания.

Для проведения работ с 30 июля горячее водоснабжение приостановлено в следующих районах: переулок Угловой, улица Нагорная, детская городская больница, городская больница № 1; центральная часть города: от улицы Комсомольской до Больничной между Ленина и Горького.