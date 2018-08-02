В Приамурье покупают уникальный для региона пожарный автомобиль за 10,5 миллиона рублей

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В Амурской области объявлен аукцион на покупку пожарного аварийно-спасательного автомобиля для ликвидации последствий ДТП. Аналогов в Приамурье нет. Из федерального бюджета на него выделено 10 595 900 рублей.

В условиях аукциона прописано, что это будет пожарный автомобиль с комплектом пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования. Он должен быть не ранее 2018 года выпуска.

«Пожарный аварийно-спасательный автомобиль для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий предназначен для доставки личного состава к месту вызова, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на месте дорожно-транспортного происшествия, с помощью вывозимых на нем огнетушащих веществ, пожарно­-технического и аварийно-спасательного оборудования», – сказано в документе.

Это будет полноприводная техника, которая сможет работать при температурах от плюс сорока до минус 40 градусов. Кроме того, на автомобиле будет установлена система вызова экстренных оперативных служб.

Оборудование, которое будет там размещено объединят по различным группам назначения. В частности, личное снаряжение пожарных, оборудование для забора воды и подачи первого ствола, оборудование для подъема личного состава на высоту, оборудование для вскрытия и разборки конструкций, оборудование для прокладки и обслуживания магистральных рукавных линий и так далее.

Подобных пожарных автомобилей для ликвидации последствий ДТП в области нет, подтвердили в амурском управлении МЧС. Когда именно он поступит в распоряжение амурских пожарных, пока неизвестно. По условиям аукциона, его должны поставить в течение трех месяцев со дня заключения государственного контракта. Аукцион должен состояться 20 августа текущего года.