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2 августа 2018, 17:05 3

Для ремонта дырявой крыши дома на улице Вокзальной уже ищут подрядчика

Для ремонта дырявой крыши дома на улице Вокзальной уже ищут подрядчика

В областном Фонде капитального ремонта прокомментировали ситуацию с благовещенским жилым домом по улице Вокзальной, в котором седьмой год протекает крыша. Ее ремонт был включен в краткосрочный план 2017 года. Плановая дата завершения работ – декабрь 2019-года.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», жильцы благовещенского общежития на улице Вокзальной почти семь лет живут с дырявой крышей. В квартирах из-за сырости отваливаются обои и штукатурка, появилась плесень, и даже было возгорание. Сотрудники городского управления ЖКХ организовали комиссию, которая обследовала крышу и признала ее изношенной на 90 %. Проведение капремонта запланировали 2017 год. Но он до сих пор не проведен.

Гендиректор Фонда Сергей Батурин сообщил, что их организация организует проведение капитального ремонта в соответствии с краткосрочными планами, Последние утверждает областное министерство жилищно-коммунального хозяйства. Дом № 82 по улице Вокзальной был включен в краткосрочный план 2017 года с плановой датой завершения работ – декабрь 2019 года. По закону жильцы дома должны были принять на общем собрании предложение Фонда о проведении капремонта крыши. Но они этого не сделали. Фонд направил предложение в мэрию, где приняли соответствующее решение.

После этого начались подготовительные работы. По результатам электронного аукциона была определена подрядная организация на проведение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта крыши. 19 декабря 2017 года был заключен договор на разработку проектно-сметной документации. Подрядчик работу выполнил, документы направили на госэкспертизу. Было получено положительное заключение, и 22 июня 2018 года смету направили в администрацию Благовещенска.

Сейчас проводится электронный аукцион по определению подрядной организации для проведения ремонта крыши в доме по улице Вокзальной.

Сергей Батурин отметил, что от направления предложения собственникам о проведении капремонта до начала проведения работ на объекте проходит до 12 месяцев: три месяца – принятие предложения собственниками помещений в доме; один месяц – решение о ремонте орган принимает местного самоуправления; два месяца – электронный аукцион по определению подрядчика для разработки проектно-сметной документации; два месяца – разработка этой документации; два месяца – госэкспертиза определения достоверности стоимости капремонта; два месяца – электронный аукцион по определению подрядчика для выполнения ремонта.

До начала капремонта в многоквартирном доме выполнять работы и оказывать услуги

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества обязана управляющая компания, сообщали в Фонде.

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#ЖКХ #происшествия


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    13 часов назад

    власть можно разбудить только через СМИ

  • Внучка деда

    Внучка деда
    13 часов назад

    Нас тоже в скором времени ждет такая же участь. Не можем найти управу на ук жилкомфорт которая хозяйничает у нас на пролетарской! затоплен подвал дома в котором располагаются кладовые помещения собственников, за которые собственники заплатили деньги! По стенам растет плесень! Стояки и ливневки текут по всему дому! В управляйке отвечают на жалобу о затоплении- откройте дверь и высохнет! что высохнет? воды по щиколотку! Проблему текущих стояков решают не заменой труб, а заматыванием фумлентой( наши ремонты разрушаются(

  • Стяжка

    Стяжка
    13 часов назад

    Внучка дедаНас тоже в скором времени ждет такая же участь. Не можем найти управу на ук жилкомфорт которая хозяйничает у нас на пролетарской! затоплен подвал дома в котором располагаются кладовые помещения собственников, за которые собственники заплатили деньги! По стенам растет плесень! Стояки и ливневки текут по всему дому! В управляйке отвечают на жалобу о затоплении- откройте дверь и высохнет! что высохнет? воды по щиколотку! Проблему текущих стояков решают не заменой труб, а заматыванием фумлентой( наши ремонты разрушаются(


    Ну так а когда им заниматься ремонтом домов, когда у них директор, Игорек Жигалин, то и дело, что бухает, да деньгами налево и направо сорит. Вы вспомните, ведь это его в прошлом феврале за долги с самолета сняли, а вы тут со своими стояками)

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