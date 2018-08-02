В Амурской области стали чаще обращаться за пенсиями по инвалидности

Фото: правительство Амурской области

Как сообщила заместитель управляющего ОПФР по Амурской области Любовь Дьяконова, в прошлом, 2017 году, в Пенсионный фонд за назначением пенсии по инвалидности обратились 1 297 амурчан. Это на 107 больше, чем годом ранее. По пенсиям детям-инвалидам динамика обратная: если в 2016 году было 486 таких случаев, то в 2017 году – 442.

В общей сложности в Федеральный регистр инвалидов на сегодняшний день включены 70 029 амурчан, в том числе инвалидов первой группы – 14 145 человек, инвалидов второй группы – 31 018 человек, инвалидов третьей группы – 20 758 человек, а также 4 108 детей-инвалидов.

Суммы пенсий разнятся в зависимости от группы, а также вида – социальная и страховая. Социальная пенсия имеет твердый размер, страховая – в зависимости от стажа и страховых отчислений.

Люди с инвалидностью являются федеральными льготниками и получают ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Их сумма зависит от группы. ЕДВ для инвалидов первой группы составляет 3 626 рублей 98 копеек, второй группы – 2 590 рублей 24 копейки, третьей группы – 2 073 рубля 51 копейку, детей-инвалидов – 2 590 рублей 24 копейки.

В составе выплаты имеется «соцпакет» из трех льгот: на бесплатное получение лекарств по рецептам врача, санаторно-курортное лечение и проезд к нему и обратно. Рецепты выписывают в поликлиниках, а распределением путевок занимается Фонд социального страхования. В 2018 году стоимость «соцпакета» составляет 1 075 рублей 19 копеек в месяц. Ежегодно до 1 октября льготники могут изменить порядок получения льгот. В 2018 году только 20 % инвалидов пользуются льготами. Остальные выбрали полную или частичную денежную их компенсацию.

Также областное отделение Пенсионного фонда совместно с министерством социальной защиты населения Амурской области ежегодно выделяет средства в рамках региональной социальной программы на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания, в том числе домов-интернатов для инвалидов. С 2001 года фонд направил на эти цели 57 миллионов 670 тысяч рублей.

Объект ремонта и виды работ каждый год определяет министерство социальной защиты. За 17 лет реализации социальных программ в Приамурье частичный капитальный ремонт был проведен в Благовещенском доме-интернате для престарелых и инвалидов, пансионате «Приозерье», Малиновском доме-интернате, Усть-Ивановском психоневрологическом интернате, Белогорском центре социального обслуживания, Мухинском психоневрологическом доме-интернате, социально-реабилитационном центре для пожилых граждан и инвалидов «Бардагон», Архаринском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

На 2018 год в рамках социальных программ Амурской области выделено более 1 миллиона 500 тысяч рублей. На эти средства отремонтируют здание пансионата «Приозерье» в Тамбовском районе.