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2 августа 2018, 17:00 7

В Амурской области стали чаще обращаться за пенсиями по инвалидности

В Амурской области стали чаще обращаться за пенсиями по инвалидности
Фото: правительство Амурской области

В правительстве Амурской области состоялась рабочая встреча заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации с врио губернатора Амурской области Василием Орловым и руководителями профильных министерств. Представитель регионального отделения Пенсионного фонда рассказала о деятельности ведомства.

Как сообщила заместитель управляющего ОПФР по Амурской области Любовь Дьяконова, в прошлом, 2017 году, в Пенсионный фонд за назначением пенсии по инвалидности обратились 1 297 амурчан. Это на 107 больше, чем годом ранее. По пенсиям детям-инвалидам динамика обратная: если в 2016 году было 486 таких случаев, то в 2017 году – 442.

В общей сложности в Федеральный регистр инвалидов на сегодняшний день включены 70 029 амурчан, в том числе инвалидов первой группы – 14 145 человек, инвалидов второй группы – 31 018 человек, инвалидов третьей группы – 20 758 человек, а также 4 108 детей-инвалидов.

Суммы пенсий разнятся в зависимости от группы, а также вида – социальная и страховая. Социальная пенсия имеет твердый размер, страховая – в зависимости от стажа и страховых отчислений.

Люди с инвалидностью являются федеральными льготниками и получают ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Их сумма зависит от группы. ЕДВ для инвалидов первой группы составляет 3 626 рублей 98 копеек, второй группы – 2 590 рублей 24 копейки, третьей группы – 2 073 рубля 51 копейку, детей-инвалидов – 2 590 рублей 24 копейки.

В составе выплаты имеется «соцпакет» из трех льгот: на бесплатное получение лекарств по рецептам врача, санаторно-курортное лечение и проезд к нему и обратно. Рецепты выписывают в поликлиниках, а распределением путевок занимается Фонд социального страхования. В 2018 году стоимость «соцпакета» составляет 1 075 рублей 19 копеек в месяц. Ежегодно до 1 октября льготники могут изменить порядок получения льгот. В 2018 году только 20 % инвалидов пользуются льготами. Остальные выбрали полную или частичную денежную их компенсацию.

Также областное отделение Пенсионного фонда совместно с министерством социальной защиты населения Амурской области ежегодно выделяет средства в рамках региональной социальной программы на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания, в том числе домов-интернатов для инвалидов. С 2001 года фонд направил на эти цели 57 миллионов 670 тысяч рублей.

Объект ремонта и виды работ каждый год определяет министерство социальной защиты. За 17 лет реализации социальных программ в Приамурье частичный капитальный ремонт был проведен в Благовещенском доме-интернате для престарелых и инвалидов, пансионате «Приозерье», Малиновском доме-интернате, Усть-Ивановском психоневрологическом интернате, Белогорском центре социального обслуживания, Мухинском психоневрологическом доме-интернате, социально-реабилитационном центре для пожилых граждан и инвалидов «Бардагон», Архаринском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

На 2018 год в рамках социальных программ Амурской области выделено более 1 миллиона 500 тысяч рублей. На эти средства отремонтируют здание пансионата «Приозерье» в Тамбовском районе.

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#здоровье #Пенсионный фонд #соцзащита


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    12 часов назад

    почти каждый 10 инвалид-здоровая область

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    11 часов назад

    Амурская область - инвалидная!

  • matushka

    matushka
    11 часов назад

    А почему не написали, что чтобы получить инвалидность, можно дать взятку?

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    10 часов назад

    Да это и так понятно, дал взятку- получил результаты

  • invv

    invv
    9 часов назад

    А когда повысят пенсионный возраст, то количество инвалидов увеличится в разы.

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    9 часов назад

    Родился в СССР

    Амурская область - инвалидная!



    Тебя чем-то инвалиды не устраивают?

  • tankist btb

    tankist btb
    9 часов назад

    matushka

    А почему не написали, что чтобы получить инвалидность, можно дать взятку?



    это там в горах. у нас хрен дадут наоборот отменят. взятки берут в других сферах.

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