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2 августа 2018, 16:53 13

Коллекторы погибли после встречи с пенсионеркой

Коллекторы погибли после встречи с пенсионеркой
Фото: GallinaBlanca

15 июля во внедорожнике BMW были обнаружены тела троих мужчин. Причиной смерти, по версии следствия, стало отравление грибами.

1 августа выяснилось, что погибшие работали коллекторами, а в их обязанности входило выбивание долгов. Последний свой рабочий визит мужчины нанесли к пенсионерке Евдокии Кузьминичне Стародубовой, которая перестала платить кредит.

Евдокия Кузьминична рассказала, что коллекторы вели себя нагло, угрожали и самовольно решили пообедать в доме пенсионерки: на плите как раз стоял свежий грибной суп.

Во время совместного обеда коллекторы продолжали оскорблять должницу. Поняв, что денег нет, мужчины оставили документы о взыскании долга и покинули дом пенсионерки, пообещав вернуться, сообщает «Рамблер».

85-летняя женщина сообщила следствию, что сама собирала грибы и готовила суп. После приёма пищи женщина почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь. Врачи обнаружили признаки отравления и госпитализировали Стародубову.

Для коллекторов эта история закончилась намного печальней. Мужчин схватил паралич, они не смогли обратиться за квалифицированной помощью. Три коллектора погибли мучительной смертью от остановки дыхания.

В отношении пенсионерки ведется следственная проверка, уголовное дело ей не грозит, так как она признана пострадавшей от отравления грибами.

Просмотров всего: 34290

#жизнь #криминал #происшествия


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Комментарии
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  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    11 часов назад

    Какой прекрасный финал...

  • ay

    ay
    11 часов назад

    Поделом. Любовь к халяве боком вышла.

  • full

    full
    11 часов назад

    Эта история станет легендой.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    10 часов назад

    Бабка красава

  • Леонидова

    Леонидова
    10 часов назад

    Ибо не хер было жадничать....уговорили кастрюлю супа с волшебными грибами и поплатились, бабушке оставили бульон...вот и не пострадала сильно.

  • Okean555

    Okean555
    10 часов назад

    Шах и мат!

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    10 часов назад

    чёй-то приятная новость, бабуля красава. и вам ублюдки, не хрен жрать халявные грибки. сдохни сволочъ

  • AК-47

    AК-47
    10 часов назад

    Желтая пресса и реактивный рюкзак:))))

  • nerro

    nerro
    9 часов назад

    Новости из Благовещенска?

  • Флегматичный

    Флегматичный
    9 часов назад

    Процентов на 85, пенсионерка их траванула, но поскольку "все сомнения в пользу обвиняемых", то хрен кто чего докажет. Она, типа, и сама жертва, тоже пострадала, сама поела супчику. (ну ошиблась, взяла и не тот гриб сварила). После долгого "футбола" - отказ в возбуждении - отмена, - отказ - отмена - возбуждение - прекращение производства по делу - отмена прекращения - прекращение - очередная отмена и т.д., пенсионерка доживет до своего естественного конца на свободе. С чистой-ли совестью - не нам решать.

  • Rak900

    Rak900
    9 часов назад

    бабка красава

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    6 часов назад

    клевая бабуля, нечистоты смыла куда положено :) коллекторы это еще тот "запах", одно на камеру снимал, так тот убежал от страха :) люде не видитесь на этих коллекторов они давят на вину, страх и стыд которые не оправданны :) шлети их в глубокие дырочки по телефону и кормите съедобными грибочками )

  • мундштук

    мундштук
    1 час назад

    опять на "отмененных"коллекторов управы нет

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