Коллекторы погибли после встречи с пенсионеркой

Фото: GallinaBlanca

15 июля во внедорожнике BMW были обнаружены тела троих мужчин. Причиной смерти, по версии следствия, стало отравление грибами.

1 августа выяснилось, что погибшие работали коллекторами, а в их обязанности входило выбивание долгов. Последний свой рабочий визит мужчины нанесли к пенсионерке Евдокии Кузьминичне Стародубовой, которая перестала платить кредит.

Евдокия Кузьминична рассказала, что коллекторы вели себя нагло, угрожали и самовольно решили пообедать в доме пенсионерки: на плите как раз стоял свежий грибной суп.

Во время совместного обеда коллекторы продолжали оскорблять должницу. Поняв, что денег нет, мужчины оставили документы о взыскании долга и покинули дом пенсионерки, пообещав вернуться, сообщает «Рамблер».

85-летняя женщина сообщила следствию, что сама собирала грибы и готовила суп. После приёма пищи женщина почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь. Врачи обнаружили признаки отравления и госпитализировали Стародубову.

Для коллекторов эта история закончилась намного печальней. Мужчин схватил паралич, они не смогли обратиться за квалифицированной помощью. Три коллектора погибли мучительной смертью от остановки дыхания.

В отношении пенсионерки ведется следственная проверка, уголовное дело ей не грозит, так как она признана пострадавшей от отравления грибами.