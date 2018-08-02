В Благовещенске перекроют движение по улице Василенко

Фото: благовещенск.рф

В областном центре Приамурья с 4 августа перекроют движение транспорта по улице Василенко. Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ на участке Василенко между Институтской и Игнатьевском шоссе. Схему движения изменят два автобусных маршрута.

Администрация Благовещенска уточняет, что движение на участке будет перекрыто полностью до окончания работ. Общественный транспорт изменит привычную схему движения. Маршрут № 38 станет курсировать по Воронкова – Василенко – Институтская – Студенческая – Игнатьевское шоссе и далее по маршруту в обоих направлениях (на схеме указан синим цветом). Маршрут № 12: Игнатьевское шоссе – Студенческая – Институтская и далее по маршруту в обоих направлениях (на схеме указан красным цветом).

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#ЖКХ #транспорт

Елена Котейко