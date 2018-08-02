Подготовка школ Приамурья к новому учебному году обойдется в 130 миллионов рублей

Фото: 1ul.ru

В школах Амурской области развернулись масштабные работы по подготовке к новому учебному году. На ремонт муниципальных образовательных учреждений из бюджетов разных уровней выделено 130 миллионов рублей.

Наибольшие суммы на проведение подготовительных мероприятий выделены в Сковородинском, Белогорском, Магдагачинском, Архаринском, Селемджинском районах, городах Благовещенск, Белогорск и Свободный. Наименее затратные работы проходят в Константиновском, Михайловском, Октябрьском и Ромненском районах. Капитальный ремонт осуществляется в 30 зданиях образовательных организаций.

«Благодаря поддержке правительства Амурской области предусмотрено дополнительное финансирование в размере 50 миллионов рублей, которое направлено на капитальный ремонт школ города Райчихинска и Константиновского района, детского сада в Шимановске, а также обновление материально-технической базы амурских колледжей», – прокомментировала и. о. министра образования и науки Амурской области Лариса Закирова.

В этом году на ремонт восьми спортивных залов в сельских школах из федерального бюджета Амурская область получила субсидию в размере 11 миллионов рублей. Средства выделены на условиях софинансирования в рамках федеральной программы по созданию условий в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. В областной казне на данные работы предусмотрено 2 миллиона рублей, в муниципальной – 2,4 миллиона.

За три предыдущих года по федеральной программе из бюджетов всех уровней в Приамурье направлено свыше 100 миллионов рублей. На эти деньги в школах отремонтировано 55 спортзалов, создано 53 спортклуба, 21 открытое спортивное сооружение оснащено спортивным инвентарем, под спортивный зал переоборудована одна аудитория. Благодаря этому количество амурских школьников, занимающихся спортом во внеурочное время, выросло до 63 %, сообщает областной минобрнауки.