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2 августа 2018, 16:22 9

Золотодобытчики, загрязнившие ручей в Селемджинском районе, заплатили больше миллиона рублей штрафа

Золотодобытчики, загрязнившие ручей в Селемджинском районе, заплатили больше миллиона рублей штрафа

Арбитражный суд Амурской области взыскал с ООО «Покровзолото» причиненный вред окружающей среде в размере 1 миллион 30 тысяч рублей. Золотодобывающее предприятие в очередной раз уличили в загрязнении ручья Покровский (Экимчанский) в Селемджинском районе.

Управление Росприроднадзора по Амурской области по требованию амурской межрайонной природоохранной прокуратуры для проверки фактов, изложенных в обращении Министерства природных ресурсов Амурской области, 7 июля 2017 провело внеплановую выездную проверку соблюдения требований природоохранного законодательства при пользовании недрами в отношении ООО «Покровзолото».

Было установлено, что ООО «Покровзолото» осуществляет сброс ручей Покровский (Экимчанский) загрязняющих веществ (взвешенные вещества) в составе сточных вод, прошедших очистку в фильтрационном отстойнике с превышением норматива допустимого воздействия на водные объекты.

Позже, 20 июля 2017 года, сотрудники Управления Росприроднадзора по Амурской области совместно со специалистом Центра лабораторного анализа и технических измерений по Амурской области осмотрели и обследовали место аварии, случившейся 18 июля 2017 года. Тогда произошло разрушение дамбы фильтрационного отстойника в долине ручья Покровский (Экимчанский). Также специалисты взяли пробы природной воды выше и ниже места ведения горных работ и из отстойника. В осмотре, обследовании также принимали участие сотрудники прокуратуры Селемджинского района и Мазановского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.

Для оценки влияния аварии на гидротехническом сооружении ООО «Покровзолото» на водный объект специалистами ЦЛАТИ по Амурской области 20 июля 2017 года произведен отбор проб сточной воды. Согласно протоколу испытаний и экспертному заключению, содержание взвешенных веществ в пробе, отобранной непосредственно из фильтрационного отстойника, составляет более 500 мг/л. В результате аварии, разрушении дамбы фильтрационного отстойника ООО «Покровзолото», произошел сброс части неочищенной воды из отстойника в ручей Покровский (Экимчанский), причинив ему вред.

Нарушения водного законодательства со стороны ООО «Покровзолото» привели к причинению вреда окружающей среде, в связи с чем Управлением были произведен расчет размера ущерба, который составил 1 030 074 рубля. Возместить причиненный ущерб в добровольном порядке юридическое лицо отказалось.

31 июля 2018 года Арбитражным судом Амурской области удовлетворены требования Управления о взыскании с юридического лица суммы причиненного ущерба в полном размере, сообщает управление Росприроднадзора по Амурской области.

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#природа #происшествия


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Комментарии
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  • OVOD

    OVOD
    10 часов назад

    А господин Волобуев там какое то партнерство за китайские деньги создал и ему все равно что реки загрезняют китайцы, и золото незаконно в Китай вывозится. Когда тут загадят все он уже заработает на безбедную старость вместе с Донцовым. Это компания принадлежит Ли Хайбо, а Фуркаленко о котором много пишут лишь номинальный директор. Имейте совесть господа "юристы", называйте вещи своими именами как делает Росприроднадзор. В коем веке ведомство делает свою работу так как следует.

  • Абрахман

    Абрахман
    9 часов назад

    Полностью поддерживаю OVOD

  • Хмык

    Хмык
    9 часов назад

    С блога Волобуева:

    27 июля у нас состоялось общее собрание представителей золотодобывающих предприятий, на котором было представлено 9 различных фирм, в том числе присутствовали и крупные инвесторы – граждане КНР. На этом собрании рассмотрено предложение о создании некоммерческого партнерства.

    В качестве учредителей высказали готовность выступить юридические лица, а также иностранные граждане, решившие оказать существенную финансовую помощь по формированию основных активов партнёрства.

    Сейчас я уже приступил к процедуре регистрации партнёрства.

    – Что вы собираетесь предпринять в новой должности председателя некоммерческого партнёрства Golden group?

    Во-первых ,набрать небольшой, но продуктивный штат профессионалов. Особенно это касается силовой составляющей. Пользуясь случаем, хочу пригласить к сотрудничеству молодых пенсионеров исключительно оперативных служб ФСБ и МВД. При отборе в приоритете служба в горячих точках. При этом обязательным критерием является спортивное прошлое и интеллектуальная составляющая.

  • Хмык

    Хмык
    9 часов назад

    Волобуев решил подоить золоторей. Ну-ну. Золотари прямо такие дураки.

    Чайник юрист на страже интересов отрасли в законодательстве которой он ни в зуб ногой.

    Надеюсь, что спортсмены-пенсионеры ему в этом окажут неоценимую поддержку.

  • Хмык

    Хмык
    9 часов назад

    Что до темы... было нарушение? Плати штраф. Если будет и дальше продолжаться - заберут лицензию. И правильно сделают.

  • OVOD

    OVOD
    9 часов назад

    Я так скажу насчет Волобуева и Донцова: чует кошка чье мясо съела. Отсюда и вся платная активность в медиапространстве амурском. А доить они собрались не золотарей а китайских предпринимателей за серьезные деньги или 10% от бизнеса.

  • OVOD

    OVOD
    9 часов назад

    ХмыкС блога Волобуева:

    27 июля у нас состоялось общее собрание представителей золотодобывающих предприятий, на котором было представлено 9 различных фирм, в том числе присутствовали и крупные инвесторы – граждане КНР. На этом собрании рассмотрено предложение о создании некоммерческого партнерства.

    В качестве учредителей высказали готовность выступить юридические лица, а также иностранные граждане, решившие оказать существенную финансовую помощь по формированию основных активов партнёрства.

    Сейчас я уже приступил к процедуре регистрации партнёрства.

    – Что вы собираетесь предпринять в новой должности председателя некоммерческого партнёрства Golden group?

    Во-первых ,набрать небольшой, но продуктивный штат профессионалов. Особенно это касается силовой составляющей. Пользуясь случаем, хочу пригласить к сотрудничеству молодых пенсионеров исключительно оперативных служб ФСБ и МВД. При отборе в приоритете служба в горячих точках. При этом обязательным критерием является спортивное прошлое и интеллектуальная составляющая.


    Явка с повинной

  • Хмык

    Хмык
    8 часов назад

    OVOD

    Я так скажу насчет Волобуева и Донцова: чует кошка чье мясо съела. Отсюда и вся платная активность в медиапространстве амурском. А доить они собрались не золотарей а китайских предпринимателей за серьезные деньги или 10% от бизнеса.



    Гыг. Китайцы совсем не дураки. Они за копейку удавятся.



    Особенно после того, как Волобуев с Покровзолотом жидко обосрамится.



  • OVOD

    OVOD
    8 часов назад

    Когда китайцам нужна компания или решение вопроса они не считают деньги.

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