Золотодобытчики, загрязнившие ручей в Селемджинском районе, заплатили больше миллиона рублей штрафа

Арбитражный суд Амурской области взыскал с ООО «Покровзолото» причиненный вред окружающей среде в размере 1 миллион 30 тысяч рублей. Золотодобывающее предприятие в очередной раз уличили в загрязнении ручья Покровский (Экимчанский) в Селемджинском районе.

Управление Росприроднадзора по Амурской области по требованию амурской межрайонной природоохранной прокуратуры для проверки фактов, изложенных в обращении Министерства природных ресурсов Амурской области, 7 июля 2017 провело внеплановую выездную проверку соблюдения требований природоохранного законодательства при пользовании недрами в отношении ООО «Покровзолото».

Было установлено, что ООО «Покровзолото» осуществляет сброс ручей Покровский (Экимчанский) загрязняющих веществ (взвешенные вещества) в составе сточных вод, прошедших очистку в фильтрационном отстойнике с превышением норматива допустимого воздействия на водные объекты.

Позже, 20 июля 2017 года, сотрудники Управления Росприроднадзора по Амурской области совместно со специалистом Центра лабораторного анализа и технических измерений по Амурской области осмотрели и обследовали место аварии, случившейся 18 июля 2017 года. Тогда произошло разрушение дамбы фильтрационного отстойника в долине ручья Покровский (Экимчанский). Также специалисты взяли пробы природной воды выше и ниже места ведения горных работ и из отстойника. В осмотре, обследовании также принимали участие сотрудники прокуратуры Селемджинского района и Мазановского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.

Для оценки влияния аварии на гидротехническом сооружении ООО «Покровзолото» на водный объект специалистами ЦЛАТИ по Амурской области 20 июля 2017 года произведен отбор проб сточной воды. Согласно протоколу испытаний и экспертному заключению, содержание взвешенных веществ в пробе, отобранной непосредственно из фильтрационного отстойника, составляет более 500 мг/л. В результате аварии, разрушении дамбы фильтрационного отстойника ООО «Покровзолото», произошел сброс части неочищенной воды из отстойника в ручей Покровский (Экимчанский), причинив ему вред.

Нарушения водного законодательства со стороны ООО «Покровзолото» привели к причинению вреда окружающей среде, в связи с чем Управлением были произведен расчет размера ущерба, который составил 1 030 074 рубля. Возместить причиненный ущерб в добровольном порядке юридическое лицо отказалось.

31 июля 2018 года Арбитражным судом Амурской области удовлетворены требования Управления о взыскании с юридического лица суммы причиненного ущерба в полном размере, сообщает управление Росприроднадзора по Амурской области.