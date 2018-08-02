Социальные учреждения Приамурья получат средства на ремонт и развитие

Фото: министерство социальной защиты населения Амурской области

В Амурской области работает заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Григорий Лекарев. Он ознакомился с работой учреждений, подведомственных министерству социальной защиты населения Амурской области, а также провел рабочую встречу с врио губернатора Приамурья Василием Орловым.

250 миллионов рублей Амурская область получит из резервного фонда федерального правительства. Средства направят на ремонт учреждений здравоохранения, образования и спортивных объектов. Такое заявление прозвучало в правительстве Амурской области во время встречи врио губернатора Василия Орлова и замминистра труда и соцзащиты России Григория Лекарева.

Капремонт предстоит провести в психоневрологическом диспансере в Усть-Ивановке и Благовещенском доме-интернате. На ремонт первого выделяют 28 миллионов рублей, на второй – 4 миллиона. Кроме этого, реконструировать собираются реабилитационный центр для детей-инвалидов, работающий в селе Бардагон Свободненского района.

Также планируют закончить строительство одного из блоков Малиновского дома-интерната для умственно отсталых детей. Здание начали строить около 20 лет назад за счет средств федеральной программы «Дети России». Восемь лет назад стройку заморозили. Для окончания реконструкции не хватает около 120 миллионов рублей. «Конечно, требуется обследование, для этого есть соответствующие специалисты. На сегодняшний день готовность этих зданий составляет 72 %. Нужно посмотреть, насколько соответствует современным требованиям та проектная документация, по которой эти объекты строились, потому что строительные нормы и правила постоянно меняются», – отметил Василий Орлов.

Врио губернатора Амурской области Василий Орлов озвучил предложения по решению вопросов социальной реабилитации. «Нас, в первую очередь, беспокоит создание рабочих мест и трудоустройство инвалидов. Полагаю, что этот вопрос актуален для всей страны. Помимо этого, имеются ряд предложений в части перевозки инвалидов и детей инвалидов к месту лечения. Также граждане не всегда имеют возможность протезирования в ближайших субъектах – там, где созданы специальные федеральные учреждения. По всем направлениям есть предложения по решению вопросов», – обратился к замминистру Василий Орлов.

Григорий Лекарев сказал, что вопрос авиаперелетов будет прорабатываться, но главная цель – уйти от необходимости перелетов людей к местам реабилитации и перейти к получению услуг в своих регионах. «У нас есть крупнейший институт Альбрехта в Санкт-Петербурге, который специализируется на ортезировании и протезировании. В нем мы можем обучить специалистов, их нужно подобрать. У вас есть предприятие, которое можно развивать, доукомплектовать, обучить специалистов», – предложил заместитель министра труда и социальной защиты Григорий Лекарев.