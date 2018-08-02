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2 августа 2018, 15:43 1

Амурчане просят помочь в поисках родственницы, пропавшей без вести

Амурчане просят помочь в поисках родственницы, пропавшей без вести

В Амурской области разыскивается женщина из поселка Ерофей Павловича. Ксения Никифорова поехала в Благовещенск на лечение и пропала. Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» родные Ксении, на связь она не выходит с 22 июля.

«Поехала на поезде в больницу и пропала. Телефон недоступен – ей позвонить невозможно. Родители, семья переживают. Мы просим всех, кто знает, где Ксения, сообщить нам», – рассказала двоюродная сестра Ксении Нина Борисовна. Она просит всех, у кого есть информация о Ксении, сообщить об этом по номеру: +7-924-217-58-20.

Ксения Никифорова 1982 года рождения, у нее есть особая примета – легкая хромота. По словам родственницы, с заявлением о пропаже Ксении Никифоровой семья обратилась в полицию. В управлении МВД России по Амурской области сообщили, что полицейские проводят мероприятия, направленные на установления места нахождения пропавшей без вести. Сообщения о ней принимают в отделах полиции и по телефону 02.

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#жизнь #происшествия


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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    15 часов назад

    А номер телефона то правильный?

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