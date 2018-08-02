Благовещенца ударили ножом не из-за конфликта с громкой музыкой: версия обвиняемой стороны

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В Благовещенске проходит судебное слушание по конфликту, в ходе которого один мужчина нанес удар ножом другому. По версии прокуратуры, конфликт возник из-за спора о громкой музыке из машины. Защита утверждает, что обвиняемый вообще не знал о причине конфликта и за нож взялся после того, как ему нанесли удар.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», заместитель прокурора Благовещенска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. В ходе расследования прокуратура установила, что компания молодых людей в машине слушала музыку и выпивала. Мимо проходил мужчина, который попросил убавить громкость. Возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес мужчине удар ножом.

Защита обвиняемого настаивает на несколько иных обстоятельств происшествия. «Исходя из изученных мною материалов дела и результатов предварительного следствия, я могу достоверно утверждать, что конфликт прохожего изначально произошел не с моим подзащитным, а с его друзьями, – заявил адвокат обвиняемого Каро Жамкочян. – Мой подзащитный приехал туда, когда конфликт был уже в самом разгаре и по какой причине он возник ему не было известно».

Кроме того, по словам защитника, удар ножом был нанесен, после того, как потерпевший либо его друг первым нанёс обвиняемому удар кулаком в область прооперированного шейного позвонка, в который были вставлены имплантаты».

«В результате полученного удара, мой подзащитный упал на стоявшую позади супругу, которая ударилась головой об стенку. После чего у моего подзащитного (согласно проведённой в Хабаровске судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы) на фоне конфликтных действий с потерпевшей стороной и физического воздействия на повреждённую область шейного отдела позвоночника, возникла острая аффективная психогенная реакция – эмоциональное возбуждение с преобладанием страха за своё здоровое и здоровье своей супруги. После чего он нанес удар ножом потерпевшему», – добавил адвокат.

Поэтому, по его убеждению, причиной причинения тяжкого вреда здоровью стали эти обстоятельства, а не предложение убавить музыку. Адвокат также добавил, что его подзащитный признал свою вину, раскаялся в содеянном и готов был возместить ущерб, но потерпевшая сторона отказалась.