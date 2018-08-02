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2 августа 2018, 15:42 17

Благовещенца ударили ножом не из-за конфликта с громкой музыкой: версия обвиняемой стороны

Благовещенца ударили ножом не из-за конфликта с громкой музыкой: версия обвиняемой стороны
Фото: news.1777.ru

В Благовещенске проходит судебное слушание по конфликту, в ходе которого один мужчина нанес удар ножом другому. По версии прокуратуры, конфликт возник из-за спора о громкой музыке из машины. Защита утверждает, что обвиняемый вообще не знал о причине конфликта и за нож взялся после того, как ему нанесли удар.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», заместитель прокурора Благовещенска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. В ходе расследования прокуратура установила, что компания молодых людей в машине слушала музыку и выпивала. Мимо проходил мужчина, который попросил убавить громкость. Возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес мужчине удар ножом.

Защита обвиняемого настаивает на несколько иных обстоятельств происшествия. «Исходя из изученных мною материалов дела и результатов предварительного следствия, я могу достоверно утверждать, что конфликт прохожего изначально произошел не с моим подзащитным, а с его друзьями, – заявил адвокат обвиняемого Каро Жамкочян. – Мой подзащитный приехал туда, когда конфликт был уже в самом разгаре и по какой причине он возник ему не было известно».

Кроме того, по словам защитника, удар ножом был нанесен, после того, как потерпевший либо его друг первым нанёс обвиняемому удар кулаком в область прооперированного шейного позвонка, в который были вставлены имплантаты».

«В результате полученного удара, мой подзащитный упал на стоявшую позади супругу, которая ударилась головой об стенку. После чего у моего подзащитного (согласно проведённой в Хабаровске судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы) на фоне конфликтных действий с потерпевшей стороной и физического воздействия на повреждённую область шейного отдела позвоночника, возникла острая аффективная психогенная реакция – эмоциональное возбуждение с преобладанием страха за своё здоровое и здоровье своей супруги. После чего он нанес удар ножом потерпевшему», – добавил адвокат.

Поэтому, по его убеждению, причиной причинения тяжкого вреда здоровью стали эти обстоятельства, а не предложение убавить музыку. Адвокат также добавил, что его подзащитный признал свою вину, раскаялся в содеянном и готов был возместить ущерб, но потерпевшая сторона отказалась.

Просмотров всего: 2699

#криминал #музыка #происшествия


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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    15 часов назад

    Иш ты как все интересно может быть рассказано пОсле

  • Леонидова

    Леонидова
    15 часов назад

    Какой сказочник адвокат) не зря хлеб ест)

  • sabotazh

    sabotazh
    15 часов назад

    Жамкочян адвокат... Экспертиза в Хабаровске... Видимо выйдет сухим из воды... Ставки на черное принимали?

  • lana78

    lana78
    15 часов назад

    ну да ну да, адвокат работает, отрабатывает денюшки))

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    14 часов назад

    Дело было так...

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    14 часов назад

    Рафик был савсэм неуиноуник(с)Он ведь с женой был и вез домой купленный новый нож:)))

  • Noir

    Noir
    14 часов назад

    Я такое только даже в анекдотах не встречал. Мимо проезжал, увидел разборки, один мужик докопался до троих приятелей, вышел с женой уровнять шансы. Внезапно получил удар кулаком в имплантат, такой силы что вместе женой впечатались в стену. В результате удара имплантат был поврежден и мозг перестал не принимал сигналы тела. Совершенно случайно в руке оказался нож, откуда никто не знает, и им был нанесен удар обидчику.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    14 часов назад

    Армянские сказки на ночь.

  • NEOS

    NEOS
    14 часов назад

    Вот я думаю, что армянская версия не сработает. Следствие и суд всегда считают приоритетными доказательства, полученные по *горячим следам*. Последующие *сказки* защиты, основанные на искусственно созданных обстоятельствах, добавляют драйва в ход следствия и в судебный процесс) не более того...а так-то да...если с таким рвением процесс пойдёт дальше, обвиняемый подтянет в *свидетели* всю семью)

  • OT

    OT
    14 часов назад

    Адвокат юридически правильно защиту слагает, но грамотно-ли? Какой мотив для нанесения удара подзащитному? Ведь ударил не просто так, а за что-то.

  • NEOS

    NEOS
    14 часов назад

    OT

    Адвокат юридически правильно защиту слагает, но грамотно-ли? Какой мотив для нанесения удара подзащитному? Ведь ударил не просто так, а за что-то.



    несомненно...за что-то...или...по причине хулиганских побуждений...или...из-за внезапно возникшей неприязни...да и какая разница, по большому счёту? ежели по закону всё будет исполнено - сидеть придётся долго...вместе с тем, если учесть способность аблакатов наводить тень на плетень, может появиться версия о виктимном поведении потерпевшего...мол, заглушал своим голосом музыку, не давал приобщиться к прекрасному...провоцировал! на грубость....

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    14 часов назад

    Ну... если у Обвиняемого настолько серьёзные проблемы со здоровьем - предлагаю простить и отпустить.

    Полечиться отпустить. Т.к. если человек от удара начинает хвататься за нож и тыкать им в других человеков - его как бе надо изолировать.

    Завтра он споткнется случайно, упадёт-ушибётся и начнёт прохожих кусать - хуле - защемление нервов к мозгам это серьёзно.

    пусть полечиться человек.

    И права у него отобрать - кажись с такими заболеваниями за руль не садятся.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    11 часов назад

    Прикольная история, и великолепные формулировки в конце. Но я не совсем поняла направление удара и траекторию последующего полёта? Жена стояла между ним и стеной, он к ней лицом (не к товарищам и "обидчику"), потому что его ударили по шее, а это сзади. Или всё было как в индийском кино? Там же тоже под музыку, феерично и всегда странно падают...

  • valdemarushka

    valdemarushka
    9 часов назад

    Здравомыслящая

    Прикольная история, и великолепные формулировки в конце. Но я не совсем поняла направление удара и траекторию последующего полёта? Жена стояла между ним и стеной, он к ней лицом (не к товарищам и "обидчику"), потому что его ударили по шее, а это сзади. Или всё было как в индийском кино? Там же тоже под музыку, феерично и всегда странно падают...



    Адвокат именно под эти кадры и излагал

  • Флегматичный

    Флегматичный
    9 часов назад

    NEOS

    аблакатов



    Вы тоже работали с заявлениями типа :"аблаката иметь не желаю"?

  • NinjaWithKatana

    NinjaWithKatana
    9 часов назад

    Нужно такие шейные импланты ставить солдатам. Например, в стройбате (вроде жд войска сейчас так называются). Вообще цены этим зверям не будет. С одними лопатами можно в бой отправлять! Секретное оружие.

  • NEOS

    NEOS
    4 часа назад

    Флегматичный

    NEOS

    аблакатов



    Вы тоже работали с заявлениями типа :"аблаката иметь не желаю"?



    Я-то? А как же. И не раз. Их потому что много...Именно аблакатов...а вот адвокатов...тех да...штучно...

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