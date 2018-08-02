Баннер прокуратуры предупреждает нечестных работодателей

Фото: прокуратура Амурской области

Прокуратура Амурской области разработала и разместила в Благовещенске социальную рекламу. Баннер предупреждает работодателей об уголовной ответственности за невыплату заработной платы.

Плакат размером 3 на 6 метров размещен в районе перекрестка улиц Красноармейской и Шевченко. «Прокуратура Амурской области разъясняет: за невыплату заработной платы – лишение свободы до 5 лет!» – такая надпись сопровождает фото человека в деловом костюме, находящегося за решеткой. Также указан адрес сайта надзорного органа и номер телефона, по которому можно сообщить о нарушении своих трудовых прав.

Уголовная ответственность за невыплату заработка работникам применяется к руководителю предприятия или к индивидуальному предпринимателю. Статья 145.1 Уголовного кодекса РФ защищает конституционное право граждан на вознаграждение за труд.

Под полной невыплатой зарплаты заработок не выплачивается в течение двух месяца, либо выплата заработка за тот же период ниже минимального, установленного законодательством Российской Федерации. Невыплата заработка может быть и частичной. За все эти нарушения работодателю грозит крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы.