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2 августа 2018, 15:01 4

Баннер прокуратуры предупреждает нечестных работодателей

Баннер прокуратуры предупреждает нечестных работодателей
Фото: прокуратура Амурской области

Прокуратура Амурской области разработала и разместила в Благовещенске социальную рекламу. Баннер предупреждает работодателей об уголовной ответственности за невыплату заработной платы.

Плакат размером 3 на 6 метров размещен в районе перекрестка улиц Красноармейской и Шевченко. «Прокуратура Амурской области разъясняет: за невыплату заработной платы – лишение свободы до 5 лет!» – такая надпись сопровождает фото человека в деловом костюме, находящегося за решеткой. Также указан адрес сайта надзорного органа и номер телефона, по которому можно сообщить о нарушении своих трудовых прав.

Уголовная ответственность за невыплату заработка работникам применяется к руководителю предприятия или к индивидуальному предпринимателю. Статья 145.1 Уголовного кодекса РФ защищает конституционное право граждан на вознаграждение за труд.

Под полной невыплатой зарплаты заработок не выплачивается в течение двух месяца, либо выплата заработка за тот же период ниже минимального, установленного законодательством Российской Федерации. Невыплата заработка может быть и частичной. За все эти нарушения работодателю грозит крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы.

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#закон


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    15 часов назад

    и все испугались

  • tankist btb

    tankist btb
    9 часов назад

    плакт есть Работы нет. А вместо зарплаты слезы

  • ok_Ольга П

    ok_Ольга П
    8 часов назад

    Платят ниже минималки в Зее и расчеток нет 3 года...попробуй доказать если зарплата лишь на бумажке...

  • Шило в (_._)

    Шило в (_._)
    7 часов назад

    Такой плакат уже давно висит, или висел на Красноармейской, напротив дома профсоюзов. В чем новость то? Для того, чтобы доказать нечстоплотность работодателя необходимо предьявить неоспоримые доказательства. А с этим моментом чаще всего напряг. В целом все знают какие организации в городе не платят нормальную зп своим работникам. Знают и молчат. Потому что....

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