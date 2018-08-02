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2 августа 2018, 14:57 0

Россиянин смотрел телевизор и не заметил, как его ограбили

Россиянин смотрел телевизор и не заметил, как его ограбили
Фото: onlyformans.ru

Во время чемпионата мира по футболу в России в Костроме обокрали квартиру одного из местных жителей. Потерпевший сообщил, что не заметил ограбления из-за того, что был увлечён футболом.

Сотрудники полиции выяснили, что пока глава семейства смотрел футбольный матч, а супруга вышла по делам, неизвестный проник в квартиру и вынес сумку с крупной суммой денег.

Ограбленный болельщик обратился в полицию, в результате расследования задержан 36-летний вор-рецидивист, страдающий наркотической зависимостью. Он признался, что в день ограбления обошёл несколько квартир в поисках денег на наркотики, сообщает РИА Новости.

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#жизнь #происшествия #ТВ


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